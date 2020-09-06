MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBelgrad Ormanı’nda hafta sonu yoğunluğu
GeriGündem Belgrad Ormanı’nda hafta sonu yoğunluğu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/DHA
Haber Giriş: 06.09.2020 - 16:28 | Son Güncelleme:

Belgrad Ormanı’nda hafta sonu yoğunluğu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Belgrad Ormanı’nda hafta sonu yoğunluğu
Abone Olgoogle-news

İstanbullular  bu hafta sonu da Belgrad Ormanı’na akın etti. Yürüyüş yapan, bisiklet süren, piknik yapan vatandaşlar nedeniyle ormanda yoğunluk oluştu, koronavirüs önlemleri arasındaki  sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayıldı. 

Belgrad Ormanı’na  Esenyurt’tan gelen  Suna Haşhaş, “Sayıların artması bizi endişelendiriyor ama iyice yükselmeden gelelim, dedik. İlerleyen günlerde yasaklar da tekrar gelir gibi gözüküyor. Sosyal mesafeye dikkat etmeye çalışıyoruz kimseye temas etmiyoruz” dedi. 

Eşi ve çocuklarıyla ormana gelen Yeter Gündüz de, “Oğlum çay içelim diye getirdi ama bu kadar kalabalık olduğunu bilseydim gelmezdim. Kronik rahatsızlığım var ama çıktık işte dışarı. İnsanlar da dikkat etmiyor keşke çıkmasaydık” diye konuştu.

Arkadaşlarıyla okey oynayan Serkan Yazıcı ise “Sosyal mesafeye uyarak oynuyoruz. İlk günlerde hiç dışarı çıkmamıştık ama ne yapalım buraya gelelim, dedik. Sayıların artması endişelendiriyor ama önlemlerimizi alıyor” ifadelerini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle