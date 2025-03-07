Belgrad OrmanÄ±nda bulunduktan sonra hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti Ece GÃ¼rel son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±... Cenazede duygu dolu anlar

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Ailesinin haber alamadÄ±ÄŸÄ± genÃ§ mimar iÃ§in arama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ ve Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n 4. gÃ¼nÃ¼nde Belgrad OrmanÄ±'nda baygÄ±n halde bulunmuÅŸtu. 36 yaÅŸÄ±ndaki Mimar Ece GÃ¼rel, bugÃ¼n saat 03.00 sÄ±ralarÄ±nda tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Â

CENAZEDE YAKINLARI GÃ–ZYAÅžI DÃ–KTÃœ

Cenazesi Ã¶ÄŸle saatlerinde Adli TÄ±p Kurumu'ndan alÄ±nan Ece GÃ¼rel, daha sonra kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±yla son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±. Cenaze namazÄ±nÄ±n kÄ±lÄ±ndÄ±ÄŸÄ± camiden geliÅŸmeleri aktaran CNN TÃœRK Merve Tokaz, ÅŸu bilgileri paylaÅŸtÄ±:

Ece GÃ¼rel, GÃ¼neÅŸli Meydan Camii'nde son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±. Burada acÄ± ve gÃ¶zyaÅŸÄ± var tabii ki. YakÄ±nlarÄ± hayat dolu bir kadÄ±n olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor. BÃ¶yle bir insanÄ±n ani Ã¶lÃ¼mÃ¼ ailesi baÅŸta olmak Ã¼zere tÃ¼m TÃ¼rkiye'yi sarstÄ±. Tam da KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼'nden bir gÃ¼n Ã¶nce kaybettik.

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Adli TÄ±p'taki incelemelerden sonra buraya getirildi. Onu sevenler Ece'yi son yolculuÄŸuna uÄŸurlamak iÃ§in geldiler. Cenaze tÃ¶renine Davut GÃ¼l ve Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Selami YÄ±ldÄ±z da katÄ±ldÄ±. Åžu anda Kocasinan MezarlÄ±ÄŸÄ±'na defnedilmek Ã¼zere gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. Geriye gÃ¶zÃ¼ yaÅŸlÄ± sevenleri kaldÄ±.

Ã–LÃœM NEDENÄ° HÄ°POTERMÄ°

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Kemal MemiÅŸoÄŸlu, DiyarbakÄ±r ziyaretinde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Allah rahmet eylesin, Mimar Ece hanÄ±mÄ± kaybettik, gece 3.00'te. AÅŸÄ±rÄ± bir hipotermisi vardÄ±. BÃ¼tÃ¼n Ã§abalarÄ±mÄ±za raÄŸmen maalesef kurtulamadÄ±. Ailesine sabÄ±rlar diliyorum. SonuÃ§ta Ã§ok acÄ± bir olay, gerÃ§ekten eÅŸine sabÄ±rlar diliyorum, Allah rahmet eylesin" dedi.

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