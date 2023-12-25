Belgrad Büyükelçisi Aksoy: Dizileri izleyen İstanbul’u görmek istiyor

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Aksoy, Yunus Emre Enstitüsü’nün (YEE), Bosna Hersek ile Sırbistan’da düzenlediği Medya Buluşmaları Forumu’nda şunları söyledi:

TURİST SAYISI ARTIYOR

“Geçen sene Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısı 360 bini geçti, Sırbistan 6,5 milyonluk bir ülke. Türk Hava Yolları, İstanbul’a günde 6-7 sefer yapıyor. Geçen sene Ankara’ya, İzmir’e doğrudan seferler başlattık. Sırbistan’daki tüm hava yollarından Türkiye’ye uçaklar uçuyor. Türkiye’den de Sırbistan’a büyük bir ilgi var. Sırbistan’ı ziyaret eden Türk turist sayısı yüzde 70 artarak son bir yılda 170 bin civarına geldi.

TÜRKÇE KURSLARI AÇILDI

Yunus Emre Enstitüsü bugüne kadar Sırbistan’da 4 bin kişiye Türkçe kursu verdi. Türkçeyi sadece kurslarda öğrenmiyor Sırp halkı. Türk dizileri son derece revaçta, altyazılı olarak gösterildiği için inanılmaz bir şekilde Sırp kardeşlerimizin de yeteneği var, Türkçe konuşmaya başladılar. Çok sık başıma gelmeye başladı, alışveriş merkezinde, sokakta yürürken Türkçe konuştuğumuzu duyup, benimle Türkçe konuşmaya başlıyorlar, bu da memnuniyet verici. Dizileri izleyenler İstanbul’u görmek istiyorlar, seyahatler artıyor. Sırbistan, vize kolaylığı sağladı Türkiye’ye, bu da çok sayıda Türk vatandaşının buraya gelmesini sağlıyor. Sırbistan’daki Türkiye imajı en üst seviyede, Türkiye takdir ediliyor, beğeniliyor hem dış politikasıyla hem ekonomisiyle, çok büyük bir ilgi var. Sırbistan’ın Türkiye’deki imajını aynı seviyede görmüyorum. Bunu geliştirmeye yönelik bazı faaliyetler yapmak lazım, bu konuda çalışmanızı rica ediyorum.”

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ERDOĞAN SIRBISTAN’A GİDECEK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yakın zamanda Sırbistan’a geleceğini söyleyen Aksoy, Türkiye-Sırbistan arasında 5 senede 26 anlaşma imzalandığını, ikili ticaret hacminin rekor seviyelere çıktığını söyledi. Aksoy, Yeni Pazar’da başkonsolosluğu bulunan Türkiye’nin Novi Sad şehrinde de Fahri Konsolosluğunun gelecek yıl açılacağını ifade etti.