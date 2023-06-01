Belgin’in kolu için 15 bin lira tazminat

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Bu sırada bir tekne hızla kendisine doğru geldi. Belgin Azak kendisini korumak için suya daldı ama kolu pervaneye çarptı ve bileğinden koptu. Ağır yaralanan Belgin Azak uzun süre hastanede kaldı, sağ kolunda kalıcı hasar oluştu ve voleybol hayatı bitti. Belgin Azak’ın avukatı Şafak Deniz Rende, tekneyi kullanan Seyhan Yılmaz’ın olayın olduğu sırada alkollü olduğunu iddia etti.



Müvekkilinin voleybol kariyerinin davalı yüzünden bittiğini belirten avukat Rende, “Kolundaki güç kaybı ve ağrılar nedeniyle kariyerinin başında voleybol mesleğini kaybetmek zorunda kalmıştır. Bu nedenle 5 bin lira maddi, 10 bin lira da manevi tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz” dedi.



KARAR 4 YIL SONRA ÇIKTI



İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 4 yıldır devam eden davadan karar çıktı. Kararını açıklayan mahkeme, Belgin Azak’ın davasını kabul ederek, davalı Seyhan Yılmaz’ı 5 bin lira maddi, 10 bin lira da manevi olmak üzere toplam 15 bin lira tazminat ödemeye hükmetti.