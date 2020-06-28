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Rüşan Anıl ATAR- Eser PAZARBAŞI/ADANA (DHA)
Haber Giriş: 28.06.2020 - 11:43,Son Güncelleme:

Belgesini evinde unuttu, bir dakikayla sınavı kaçırdı

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Belgesini evinde unuttu, bir dakikayla sınavı kaçırdı
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Adana'da Yükseköğrem Kurumları Sınavı (YKS) öncesi kimliklerini ve sınav giriş belgelerini unutan adayların yardımına polis ekipleri yetişti. Sınava geç kaldığı için polisten yardım isteyen Abdurrahman Kaddan, giriş belgesini unuttuğunu fark etti. Motosikletli trafik polisi ile evine gidip sınav giriş belgesini aldıktan sonra okula gelen Kaddan, 1 dakika geç kaldığı için salona alınmadı.

YKS’nin Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) bugün saat 10.15’te başladı. Adana’da bazı adaylar kimlik kartlarını, bazıları da sınav giriş belgelerini unuttukları gerekçesiyle sınav salonlarına alınmadı. Zamanla yarışan adayların yardımına ise polis ekipleri yetişti.

Sınava geç kalan Abdurrahman Kaddan, motosikletli trafik polis tarafından Alparslan Türkeş Ortaokulu’na getirildi. Genç, sınava 15 dakika kala okula geldi ancak bu kez de giriş belgesini unuttuğunu fark etti. Bunun üzerine polis, motosikletiyle genci tekrar evine götürdü.

Sınav giriş belgesini alıp, motosikletli polisle yeniden okula gelen Kaddan, salonlara son giriş saatini 1 dakikayla aştığı için sınava alınmadı. Büyük üzüntüyle okuldan çıkan genç, sınav giriş belgesini yırtarak çöpe attı.

Sınav salonuna alınmayan Abdurrahman Kaddan, “Giriş belgemi dün kaybettim. Bugün de kırtasiyeler kapalı olduğu için çıkaramadım. Polis beni götürdü, aldım geldim. Polislerimiz yardımcı oldu, Allah onlardan razı olsun. 1 dakika için sınava alınmadım” diye konuştu.

Belgesini evinde unuttu, bir dakikayla sınavı kaçırdı

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