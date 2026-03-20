Belek’te geleneksel bayram buluşması! Taksicilerle kritik başlıklar ele alındı

Belek'te geleneksel bayram buluşması Taksicilerle kritik başlıklar ele alındı
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2026 13:33

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Belek’te taksici esnafıyla bir araya geldi. Taksici esnafının yoğun katılımıyla gerçekleşen geleneksel bayram buluşmasında turizm bölgelerindeki ulaşım hizmetleri, korsan taksiyle mücadele ve yeni güzergâh talepleri ele alındı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Antalya Belek'te taksici esnafıyla bir araya geldi. Geleneksel bayramlaşma kapsamında gerçekleşen programda sektörün güncel sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Bakan Ersoy, burada taksici esnafıyla bayramlaşarak taleplerini dinledi.

Görüşmede turizm bölgelerinde hizmet kalitesinin artırılması ve ulaşımda standartların yükseltilmesine yönelik başlıklar ele alındı. Toplantıda özellikle korsan taksiyle mücadele konusu öne çıktı. Taksici esnafı, bu konuda destek talebinde bulunurken yeni güzergâh açılması yönündeki beklentilerini de dile getirdi.

Gözden KaçmasınCumhurbaşkanı Erdoğan: İsrailin yaptıklarının bedelini ödeyeceğinden şüphem yokCumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in yaptıklarının bedelini ödeyeceğinden şüphem yokHaberi görüntüle

Görüşmede ayrıca Belek, Kundu ve Lara bölgelerinde faaliyet gösteren taksicilerin tek tip uygulama kapsamında değerlendirilmesine yönelik öneriler de ele alındı.

Gözden KaçmasınMHP lideri Bahçeli: Partilerimizin, Türkiyenin meselelerinde görüş birliğinde olmasını temenni ediyorumMHP lideri Bahçeli: Partilerimizin, Türkiye'nin meselelerinde görüş birliğinde olmasını temenni ediyorumHaberi görüntüle

Turizm hareketliliğinin yoğun olduğu bu bölgelerde hizmet bütünlüğünün sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirildi.

