Belek’te diplomasi zirvesi... 20 devlet başkanı ve 40 dışişleri bakanıyla

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde 17-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek forum, ‘Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Başetmek’ temasıyla yapılacak. Zirve, artan jeopolitik gerilimler, değişen güç dengeleri ve uluslararası sistemde derinleşen belirsizlikler bağlamında dünya diplomasisini bir araya getirecek.

DEVLET BAŞKANLARI KATILACAK

Diplomasi trafiğinin yoğunlaşacağı forumda Belek, çok sayıda üst düzey ismi ağırlayacak. ADF’nin açıkladığı isim listesine göre katılımcılar arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdel Fattah al-Burhan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha’nın da aralarında bulunduğu 20’den fazla devlet ve hükümet başkanı ile 40’a yakın dışişleri bakanının katılması bekleniyor.

GÜNDEM SAVAŞLAR VE NATO

Nest Kongre ve Fuar Merkezi’ndeki Forumda; İran Savaşı ve savaşın bölgesel ve küresel etkisi, NATO’nun geleceği, Avrupa güvenlik mimarisi, İsrail’in işgal politikası ile Gazze ve Lübnan’a saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşı ve Pakistan-Afganistan sınır hattındaki gerilimler gibi güncel meselelerin öne çıkması bekleniyor. Etkinlik kapsamında yüksek düzeyli paneller, interaktif oturumlar ve ikili görüşmeler de gerçekleştirilecek. Ekonomik kırılganlıklar, savunma sanayisinde işbirliği ve enerji arz güvenliği de forumda ele alınacak.

İŞBİRLİĞİ VURGUSU

ADF2026’nın, artan kutuplaşma ve stratejik rekabetlerin şekillendirdiği uluslararası sistemde diyalog kanallarını güçlendirmesi, güvenin yeniden tesisine katkı sağlaması ve yeni işbirliği alanlarının geliştirilmesine zemin oluşturması bekleniyor.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslamabad’daki müzakerelere katılan ABD’li ve Pakistanlı yetkililerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

ERDOĞAN AÇACAK

- Antalya Diplomasi Forumu, 17 Nisan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hakan Fidan’ın açılış konuşmalarıyla başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Forum kapsamında liderlerle ikili temaslarda da bulunacak. Bakan Fidan da mevkidaşlarıyla çok sayıda görüşme yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da ADF kapsamında lider eşleriyle bir araya gelecek.

150’DEN FAZLA ÜLKEDEN KATILIM

- Foruma 150 ülkeden fazla katılımcı bekleniyor. Devlet Başkanı düzeyindeki katılımcıların yarıya yakını Afrika ve Avrupa’dan, Dışişleri Bakanı düzeyindeki katılımcıların ise yüzde 40’ı Afrika, yüzde 35’i Avrupa ve yüzde 22’si Asya’dan. Ayrıca Forum’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde Balkan Barış Platformu Üçüncü Dışişleri Bakanları Toplantısı, Gazze Konulu Sekizli Toplantı, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı, Türkiye-Pakistan-Suudi Arabistan-Mısır Toplantısı yapılacak.