Belek’te diplomasi maratonu

NEST Kongre Merkezi’nde düzenlenen 3 günlük forumun açılışını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptı. ‘Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş etmek’ temasıyla düzenlenen beşinci ADF’ye, 20 devlet ve hükümet başkanı ile 80’e yakın bakan katıldı.

4 BİN 500 KATILIMCI

150 ülkeden yaklaşık 4 bin 500 katılımcı forumda yer aldı. Birçok panelin düzenleneceği forumda Balkanlar, Kafkasya, Rusya-Ukrayna savaşı ve Afrika’daki gelişmeler gündemdeydi. 1 numaralı gündem ise Ortadoğu’daki savaştı. Forumda İran Savaşı ve savaşın bölgesel ve küresel etkisi, NATO’nun geleceği, Avrupa güvenlik mimarisi, İsrail’in işgal politikası ile Gazze ve Lübnan’a saldırıları, Suriye’deki son durum Pakistan-Afganistan sınır hattındaki gerilimler gibi güncel meseleler öne çıktı.

ALİYEV, ŞARA, ŞERİF

Yoğun bir diplomasi trafiğinin yaşandığı Belek dün çok sayıda üst düzey ismi ağırladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Katar Emiri Temim bin Hamed el Sani, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdel Fattah al-Burhan, Ürdün Başbakan Yardımcısı Ayman Safadı, Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Aghabekiani, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, Suriye Çalışma Bakanı Hınd Kabawat ve ABD Büyükelçisi Tom Barrack’ın da aralarında bulunduğu 20’den fazla devlet ve hükümet başkanı, 40’a yakın dışişleri bakanı ve büyükelçi konuklar arasındaydı.

FİDAN: SORUNUN KAYNAĞI İSRAİL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu açılış konuşmasında şu mesajları verdi: “Birbirini tetikleyen çok boyutlu krizler ile karşı karşıyayız. Meselemiz belirsizlik ve krizlerin, bizzat çağımızın baskın bir karakteri haline gelmesidir. ‘Uluslararası sisteme yönelik en büyük tehdit, kuralsızlığın, adaletsizliğin olduğu dönemdir’ demişti Cumhurbaşkanımız. Ne derece haklı olduğunu bugün görüyoruz. Geçtiğimiz yıl forumumuzun gündemine Gazze’de yaşananlar oturmuştu. Bu yıl ise İran savaşı oturdu. Şüphesiz bu savaştan herkesin çıkaracağı tarihi dersler bulunmaktadır. Ancakve acil görev ateşkesin sağlanmasıdır. Sağlanan bu sükûnet ortamı sorunun asıl kaynağını gözden kaçırmamalı. Gazze’de başlayan, Lübnan’a sıçrayan İsrail yayılmacılığı doğrudan tehdit haline geldi.

Türkiye olarak sorunların ancak bölgeyi en iyi tanıyan aktörler tarafından, bölge ülkelerinin iradesiyle çözülebileceğine inanıyoruz. Bu anlayışla bölgemizde barışı, istikrarı ve refahı kalıcı kılmak için her türlü sorumluluğu almaktan çekinmiyoruz. İkinci ayak ise bölgesel sahiplenmedir.

KRİZLERİ BÖLGE ÜLKELERİ ÇÖZER

Bu anlayışla bölgemizde barışı, istikrarı ve refahı kalıcı kılmak için her türlü sorumluluğu almaktan çekinmiyoruz. Gazze’de yaşanan insani trajedi, uluslararası sistemin mevcut yapısıyla ne kadar yetersiz kaldığını en acı şekilde göstermiştir. Artık sadece kınamalarla yetinilemez; adaletin tesisi için somut adımlar atılmalıdır. Antalya Diplomasi Forumu’nun bu yılki toplantılarının, sadece sorunları konuştuğumuz değil, çözümler için güçlü bir irade ortaya koyduğumuz bir mecra olmasını temenni ediyorum.”