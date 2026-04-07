Belediyeye ait yerel ürün satış mağazası kurşunlandı! Eski Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş tutuklandı

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Germencik Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. Germencik Belediyesi’ne ait yöresel ürünler satış mağazasına yoldan geçen lüks bir araçtan ateş açıldı. 12 kurşun isabet eden mağazada hasar oluştu. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, çevrede geniş çaplı inceleme başlattı. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
TUTUKLANDI
Aydın'ın Germencik ilçesinde belediyeye ait yerel ürün satış mağazasına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan eski Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.