Belediyeye ait yerel ürün satış mağazası kurşunlandı! Eski Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş tutuklandı

#Aydın#Belediye#Polis
Belediyeye ait yerel ürün satış mağazası kurşunlandı Eski Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2026 14:51

AYDIN’ın Germencik ilçesinde belediyeye ait yerel ürün satış mağazasına silahlı saldırı düzenlendi. Olaya ilişkin eski Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş (54) tutuklandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Germencik Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. Germencik Belediyesi’ne ait yöresel ürünler satış mağazasına yoldan geçen lüks bir araçtan ateş açıldı. 12 kurşun isabet eden mağazada hasar oluştu. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, çevrede geniş çaplı inceleme başlattı. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Belediyeye ait yerel ürün satış mağazası kurşunlandı Eski Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş tutuklandı
Yapılan çalışmaların ardından şüpheli olarak eski Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Aydın'ın Germencik ilçesinde belediyeye ait yerel ürün satış mağazasına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan eski Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Belediyeye ait yerel ürün satış mağazası kurşunlandı Eski Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş tutuklandı
Öndeş'in ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmediği bildirildi.
Belediyeye ait yerel ürün satış mağazası kurşunlandı Eski Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş tutuklandı

Gözden KaçmasınBeşiktaşta İsrail Konsolosluğu önünde silahlı çatışma 3 şüpheli etkisiz hale getirildiBeşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu önünde silahlı çatışma! 3 şüpheli etkisiz hale getirildiHaberi görüntüle
#Aydın#Belediye#Polis

BAKMADAN GEÇME!