Belediyenin sepetindeki şaraba tepki

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı hediyesi olarak çeşitli ürünlerden oluşan bir hediye paketi hazırlayıp belediye meclis üyelerine gönderdi. Hediye sepetinde şarap olması eleştirilere yol açtı. Paketin fotoğraflarını Twitter hesabından paylaşan akademisyen Doç. Dr. Selman Öğüt, altına da “Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni yıl hediyesi olarak şarap yollamış. CHP belediyeciliği halka hizmette çığır açıyor her geçen gün” yazdı.

Gazeteci Zafer Şahin ise attığı bir tweet’le, “Millet aç aç... Ama Mersin Büyükşehir Belediyesi yılbaşı hediyesi olarak şarap ve çerez yolluyor! Kuru ekmek edebiyatı yapanlar bakalım ne diyecek” eleştirisinde bulundu.

MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli de tepki gösterenler arasında yer aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre belediye meclis üyelerine gönderilen hediye paketi için Mersin’de bulunan bir kooperatiften 80 şarap temin edildi. Protokol listesinde bulunan kişilere gönderilen hediye paketinde ise şarap yerine reyhan şerbeti yer aldı.

Vahap Seçer

Eleştirilere cevap veren CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel “ Silifke ilçemizde yetişen Patkara üzümlerinden kooperatifimiz tarafından şarap imal edilmiş. Bunu başka yerlere çekmek topraklarımızın değerlerini yok sayan bir zihniyet için şaşırtıcı değil” dedi.