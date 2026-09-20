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Belediyenin fen işleri müdürü ile mimarın kavgası kamerada: Tekme ve yumruklarla darbedildi

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#Darp#Kavga#Sakarya
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2026 15:17

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki bir işletmede Geyve Belediyesi Fen İşleri Müdürü ile bir mimar B.Ü. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada B.Ü. Fen İşleri Müdürü S.A. ve onun haritacı ağabeyi M.A. tarafından darbedildi. Olay anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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Olay, Geyve Belediyesi yakınlarında bulunan bir işletmede meydana geldi. İddialara göre, Geyve Belediyesi Fen İşleri Müdürü S.A. ve haritacı ağabeyi M.A. ile mimar B.Ü. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı.

Belediyenin fen işleri müdürü ile mimarın kavgası kamerada: Tekme ve yumruklarla darbedildi

Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine mimar B.Ü.'nün, S.A. ve M.A. tarafından darp edildiği iddia edildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada hafif şekilde yaralanan B.Ü., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki işlemlerinin ardından darp raporu alan mimar, S.A. ve M.A. hakkında emniyete giderek şikayetçi oldu.

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Belediyenin fen işleri müdürü ile mimarın kavgası kamerada: Tekme ve yumruklarla darbedildi

KAVGA ANININ YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sokağın ortasında yaşanan kavga anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; şahısların konuştuğu anlar, mimar B.Ü.'nün masadan kalkıp uzaklaşmaya başlaması, ardından S.A. ve. M.A.'nın B.Ü.'nün peşinden kalkması ve itişmelerin başlaması, B.Ü.'nün yere düşmesi, yerdeki B.Ü.'nün başına darbe alması ve çevredeki vatandaşların olayı ayırdığı anlar yer alıyor.

Belediyenin fen işleri müdürü ile mimarın kavgası kamerada: Tekme ve yumruklarla darbedildi

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#Darp#Kavga#Sakarya

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