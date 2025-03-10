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Belediyeden seyirlik çalışma! Kilometrelerce uzaktan gelenler var... İftara kadar vakit geçirmek için film izler gibi izliyorlar

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#Çalışma#Bursa#Osmangazi
Belediyeden seyirlik çalışma Kilometrelerce uzaktan gelenler var... İftara kadar vakit geçirmek için film izler gibi izliyorlar
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2025 11:27

Bursa'da Osmangazi Belediyesi surların önündeki binaları yıkıp tarihi ön plana çıkarıyor. Tophane surlarında toprak kayması nedeniyle yıkımına karar verilen son 5 binanın üzerinde kepçeyi gören vatandaşlar, oruçluyken iftar saatine kadar vakit geçirmek için yıkım çalışmasını film izler gibi izliyor. Vatandaşların pür dikkat çalışmaları takip ettiği anlar ise an be an kameraya yansıdı. Belediye, 3 günlük çalışmayla surların önündeki binaları temizledi.

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Bursa'da tarihi surların önüne yapılan binalar için bölgedeki heyelan sonrası kamulaştırma kararı verildi. Surların önünde kötü görüntü oluşturan son binaların yıkımı da Osmangazi Belediyesi ekiplerince gerçekleştirildi.

Belediyeden seyirlik çalışma Kilometrelerce uzaktan gelenler var... İftara kadar vakit geçirmek için film izler gibi izliyorlar

Cadde üzerinde bulunan birahaneler yıkıldı, tarihi surlar ortaya çıktı. Çalışmalar tam gaz devam ederken, vinçlerin 5 katlı binaların yıkımı için tepesine bıraktığı kepçeler ilgi odağı oldu.

Belediyeden seyirlik çalışma Kilometrelerce uzaktan gelenler var... İftara kadar vakit geçirmek için film izler gibi izliyorlar

Vatandaşların yıkım çalışmalarını yakından takip ettiği ve pür dikkat, film izler gibi çalışmaları izlediği anlar kameraya yansıdı.

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Belediyeden seyirlik çalışma Kilometrelerce uzaktan gelenler var... İftara kadar vakit geçirmek için film izler gibi izliyorlar

Bazıları, kilometrelerce yol gelip, iftar saatine kadar zaman geçirmek için çalışmaları yakından takip ederken, ortaya da komik görüntüler çıktı.

Belediyeden seyirlik çalışma Kilometrelerce uzaktan gelenler var... İftara kadar vakit geçirmek için film izler gibi izliyorlar

Çalışmaları takip eden bir vatandaş, "Buradaki çalışmaların başlaması sevindirici oldu. Aynı zamanda izlemesi de çok keyifli. Amcalar pür dikkat çalışmaları izliyor. Ben de izliyorum, başka yerlerden gelip buradaki çalışmaları takip ediyoruz" diye konuştu.

Belediyeden seyirlik çalışma Kilometrelerce uzaktan gelenler var... İftara kadar vakit geçirmek için film izler gibi izliyorlar

Başka bir vatandaş ise, "Setbaşı'ndan buraya gelip çalışmaları izliyorum. Aşağıda izleyince para istiyorlar. Biz de burada izliyoruz" ifadelerini kullandı.

Belediyeden seyirlik çalışma Kilometrelerce uzaktan gelenler var... İftara kadar vakit geçirmek için film izler gibi izliyorlar

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#Çalışma#Bursa#Osmangazi

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