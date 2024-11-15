Belediyelerin konser soruşturması... Gökçek: Bir konsere 41 milyon TL harcanabilir mi?

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AK Parti Ankara milletvekili Osman Gökçek, Başsavcılığı'nın belediyelere başlattığı 'konser' soruşturması hakkında şu ifadeleri kullandı:

Soruşturmayı önemli buluyorum. Bu kadar şaibeli durumun araştırılması önemli. Mansur Yavaş'ın kendi yaptığı canlı ihaleleri örnek getirdim. Biz bu ihaleleri kamu EKAP sisteminden bakamıyoruz. 98 tane ihaleyi şeffaf yapmadı.

Yıl 13 Ekim 2022'de Sıla konseri için 2 milyon 970 bin TL'ye Ankara'ya getiriyorlar. Daha sonra aynı sanatçı Sıla'yı 2023 19 Mayıs'ta 16 milyon 500 bin TL'ye getiriyorlar. Yani 7 aylık gibi bir süre geçmesine rağmen 3 milyonluk konser bileti 16 milyon 500 bin TL'ye yükselmiş.

"TEK KONSERE 41 MİLYON 950 BİN TL'

27-28-29-30 Ağustos 20232'te 5 sanatçı 4 gün etkinliği için 39 milyon TL ödeme yapılıyor. 19 milyon 800 bini Teknik bedel. Bunun üzerine 2,5 ay geçtikten sonra Ekim 2023 8 sanatçı 4 günlük etkinlik için 94 milyon TL harcanıyor. Teknik bedel bu sefer 57 milyon TL'yi buluyor. 2,5 ay içerisinde yine 4 günlük bir organizasyon ama 40 milyon TL'lik bir farktan söz ediyoruz. Hangi teknik bedeli vatandaşlarımıza gelip açıklama yapacaklar. Benim verdiğim bilgiler Mansur Yavaş'ın kendi basın toplantılarından. Dile kolay rakamlar konuşuyoruz. Bugün çok yüksek gişeli filmler bile bu fiyatlara ulaşamıyor. 30 Ağustos 2024 yılında Tan Taşçı'ya tek konsere 41 milyon 950 bin TL para harcanmış. Bir organizasyona bu kadar para harcanabilir mi? Burada bir vurgunun olduğu açık ve not ortadadır. Ankara'da vatandaşlar kandırılıyor, trafik rezilliği çekiyor.

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Bu paralar bir şirketlere gitti. Bu şirketler bu paraların vergilerini ödediler mi? Ödemediyseler yasal işlem yapılması lazım. Bu paraları kimlerin dışarı çıkardıysa onun da tespit edilmesi gerekiyor.

"KONSER 2 GÜN YAPILDI, DİĞER 4 GÜN İÇİN NE YAPILDI"

Ebru Gündeş konseri yapıldı. İhaleyi öyle bir yapıyorlar ki 10 günlük iş veriyorlar. 69 milyon TL olayı ortaya çıkınca korkuya kapıldılar. Bu fiyatı düşürmek için aslında biz 6 günlük etkinlik yaptık 45 milyona düşürdük diye açıklama yaptılar. Konser 2 gün yapıldı. Bu diğer 4 içinde ne yapıldı peki. Bunun da mutlaka cevabının verilmesi gerektiğini düşünüyorum.

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Mor ve Ötesi için 3 gün 3 sanatçı yapıldı dediler 78 milyon TL. Candan Erçetin'in olduğu bir konser yapıldı 4 gün 8 sanatçı, maliyeti 94 milyon TL. Ankara'nın parası burada net olarak birilerine peşkeş çekilmiştir. Bu vurgunun tespit edilip cezalarının kesinlikle verilmesi gerekiyor. Hangi organizasyonda TIR'lar geldikten sonra aradan gün geçtikten sonra irsaliye kesilir.

Teknik malzemelerin ne fiyat olduğuna hakim biri olarak konuşuyorum. Yıllarca televizyonculuk mesleğini yapmış bir kişiyim. Bu fiyatlar kesinlikle vurgun yapılmış fiyatlardır. Toplam bu konserlerin bütçesi 810 milyon TL. Bu nasıl şatafatsız hayat. Milletin parasını kimlere verdin, kimlere peşkeş çektin? Buna cevap vermesi gerektiğini düşünüyorum.

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ANKAPARK TARTIŞMASI



ANKAPARK ile ilgili babam Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın şikayeti üzerine soruşturma geçirdi. Savcılık takipsizlik kararı verdi. Hukuk önünde aklanıldı. Şimdi Yavaş da hukuk önünde soruşturma geçirecek. Suçsuzsa o da aklanacak. ANKAPARK'INA o kadar yatırım yapıldı neden kapalı tutuyorsunuz. Burayı çürütenlerin de soruşturma geçirmesi gerekmiyor mu?

810 milyon TL'lik konserler yapılmış senin bundan haberin yoksa belediyenin kapısını kapayıp pılını pırtını toplayıp gitmelidir.