Belediyelerimizle rekabete giriyorlar

HUKUK YAPBOZ TAHTASINA DÖNDÜ: “2018 Temmuz’undan bu yana, tam 73 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımladılar. Bunlardan 45’i, önceki kararnamelerde değişiklik yapan kararnameler. Hukukun yapboz tahtasına döndüğü, bir memlekette yatırım olur mu?

BAHÇELİ İMZASI: (CHP’nin Merkez Bankası ile ilgili kanun teklifine AK Parti ve MHP destek verir mi?) Bu düzenleme, 5 Mayıs 2001 tarihli düzenlemelerin aynısıdır. 2001 krizinin ardından Merkez Bankası araç bağımsızlığını güçlendirmek amacıyla bu düzenlemeler yapılmıştır. Dönemin siyasi sorumlularından Devlet Bahçeli’nin de imzası var. Umarız Sayın Bahçeli 20 yıl önce attığı o imzaya sahip çıkar.

HİZMETTE HAKSIZ REKABET: (Büyükşehir belediyeleri memurlarını çıkarma yetkisinin İçişleri Bakanlığı’na verilmesi) Bu tam bir skandal. Saray hükümeti, büyükşehir belediyelerimizde haksız rekabete girmeye çalışıyor. Millete hizmette haksız rekabet olmaz. Zannediyorlar ki bunu yaparak CHP’ye zarar veririz.”

CAMİDE BİBER GAZINA TEPKİ

Öte yandan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantı sırasında aldığı Gaziantep’te camide biber gazlı müdahale haberine “Camide biber gazı sıkılması, orantısız güç kullanılması asla kabul edilemez. Camiye böyle girip müdahale etmek ibadet özgürlüğüne de aykırıdır. Şiddet kullanmadan, başka şekilde çözmek lazımdı” diyerek tepki gösterdiği öğrenildi.

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