‘Belediyelerimiz hesap vermeyi görev sayacak’

Kılıçdaroğlu, “Daha yolun başındayız. İlk genel seçimde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız. Belediyelerimiz halkımızın derdine derman olan hizmetlerini büyütmek ve her alanda başarılı olmak zorundadırlar. Bu bizim tarihi sorumluluğumuzdur” dedi.

YEREL YÖNETİMLERİN ALANI DARALIYOR

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un koordinasyonunda, “Dünya Kentlerinden İlham Veren Proje Uygulamaları” isimli bir kitap hazırlandı. Kitapta farklı ülkelerde yerel yönetimler tarafından yapılan başarılı projelere yer verildi. Kılıçdaroğlu’nun kitap için kaleme aldığı sunuş yazısı özetle şöyle:

“18 yılın sonunda ülkeyi bir sorunlar yumağına çeviren siyasal iktidar, yerel yönetimlerin de alanını daraltıyor, vatandaşların hizmete erişimini zorlaştırıyor, hatta engelliyor.

Halkımız, siyasi iktidarın, ülkemizi içeride ve dışarıda zayıflatan bu politikalarına karşı tepkisini son yerel seçimlerde gösterdi. İktidar, belediyelerimizin hizmetlerini engellemek için elinden geleni yapmaya devam ediyor. Ancak bu demokrasi ve hukuk dışı girişimlere rağmen belediyelerimiz, tüm kara propagandaları boşa çıkardı.

YOLUN BAŞINDAYIZ

Şunu herkesin bilmesini isterim: Daha yolun başındayız. İlk genel seçimde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız. Ancak bu süreçte belediyelerimize de çok önemli sorumluluklar düşüyor. Yeni bir anlayışla, halka hesap vermeyi onurlu bir görev sayan anlayışla hizmet vermeyi sürdürecekler.”