Gündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Belediyelere yönelik terör soruşturmasında 2 sanığa tahliye
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2025 16:50

DHKP/C silahlı terör örgütüne finans sağladıkları gerekçesiyle, aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile çeşitli belediyelerde başkan yardımcılığı yapmış isimlerin de aralarında bulunduğu 25 sanık, 'Terör örgütüne finans sağlamak' suçlamasıyla 4'üncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşma İstanbul Adalet Sarayı 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme ara kararında 2 sanığın tahliyesine hükmetti. Duruşma 27 Ekim’e ertelendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül, eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Yıldız, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal, eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Mehrali Seçme ve eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı, aynı zamanda mevcut Manisa Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül’ün de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında, 'Terör örgütüne finans sağlamak' suçlamasıyla iddianame hazırlanmıştı. 8 şüpheli hakkında 27 yıl 6 aya kadar, 17 şüpheli hakkında ise 17 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 4'üncü duruşması yapıldı.

Belediyelere yönelik terör soruşturmasında 2 sanığa tahliye

SANIKLARIN TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMI TALEP EDİLDİ

Tutuklu sanık, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, "Ben adaletin mülkün temeli olduğuna inanıyorum. 15 yıl boyunca milyarlarca lirayı yönettim, hiçbir konuda davaya sebep olacak birşey yapmadım. Ne teröre destek ne de finansman desteği konusunda en ufak bir destekte bulunmadım arkadaşlarım da bulunmadı. Çok zor günler yaşıyorum. Bugün 204'üncü günüm. Dosyamda zaten sağlık problemlerim var ve bunun bedelini ödedim. Eğer içinde bulunduğunuz ortamda bir yanlışlık varsa önce kendinizi sorgulayın. Ben tutuklandığım günden beri kendime 'Bu yanlışın neresindeyim' diye sordum ama bulamadım. Sadece kendim için değil, bugüne kadar tüm insanlar için özgürlüğümü istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Belediyelere yönelik terör soruşturmasında 2 sanığa tahliye

DURUŞMA 27 EKİM'E ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Der ve Deniz Kutlu’nun tahliyelerine hükmetti. Diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma 27 Ekim Pazartesi gününe ertelendi.

Belediyelere yönelik terör soruşturmasında 2 sanığa tahliye

 

