×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Belediyelere yönelik 'Rüşvet' soruşturmasında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Yolsuzluk Soruşturması#Şehzadeler Belediyesi#Manisa Büyükşehir Belediyesi
Belediyelere yönelik Rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2026 19:16

 İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ‘rüşvet’ ve ‘çıkar amaçlı suç örgütü’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şehzadeler Belediyesi iştiraki Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan'ın şoförü Anıl Demir tutuklandı.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ‘Çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet’ soruşturması kapsamında Manisa'da operasyon düzenlendi. Soruşturmada görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade beyanları, MASAK raporları ve HTS kayıtları doğrultusunda Şehzadeler Belediyesi iştiraki Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan'ın şoförü Anıl Demir gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bazı dijital materyaller ve dokümanlara incelenmek üzere el konuldu. Adliyeye sevk edilen Cem Yüzer ve Anıl Demir, ‘çıkar amaçlı suç örgütü üyesi olmak ve rüşvete aracılık etmek’ suçlarından tutuklandı.

Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği ifadede, Denizli'de 1 milyon TL teslim ettiğini söylediği Gözaçan'ın da 'Çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma' ve 'Rüşvet' suçlarından tutuklu bulunduğu belirtildi.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yolsuzluk Soruşturması#Şehzadeler Belediyesi#Manisa Büyükşehir Belediyesi

BAKMADAN GEÇME!