Belediyelere sağlık puanı
Sağlık Bakanlığı, belediyeler için “Sağlığı Geliştiren Belediye Rehberi” hazırladı. Rehberde bisiklet yolları, çocuk parkları, yürüyüş parkurları puanlandırıldı. ‘Sağlığı Geliştiren Belediye’ olarak değerlendirilebilmek için 100 puan üzerinden en az 75 puanı toplamak gerekiyor. İşte o puanlardan bazıları:
BİSİKLET VE YAYA YOLUNA TEŞVİK
- Yaya yolu 5 puan.
- Yürünebilirliğin arttırılması amacıyla araç trafiğine açık yollardan uygun olanları gün içerisinde belli saatlerde araç trafiğine kapatmak 3 puan.
- Yaya yollarının ışıklandırılarak, kentsel mobilyalarla desteklenerek aktif olarak kullanılabilir halde düzenlenmesi 2 puan.
- Bisiklet yolu 5 puan.
- Cadde ve sokaklardaki yaya yollarında kaldırım genişliklerinin yürümeye, çocuk puseti sürmeye uygun olması 4 puan.
- Kaldırımlarda kalıcı veya geçici (çöp kutuları, su birikintileri) engellerle karşılaşmadan yürümenin mümkün olması 1 puan.
- Yeşil alan 3 puan.
PARK ET DEVAM ET
- Otopark alanları ve kapasitelerinin arttırılması, yeraltı otoparkları oluşturularak yaya dolaşımının desteklenmesi 2 puan.
- Okul bahçelerinin ağaçlandırılması 2 puan.
- Açık spor alanları ve çocuk oyun alanlarının yazın güneşten koruyarak, kışın güneşten yararlanılacak halde yapılması 2 puan.
- Fiziksel aktivitenin desteklenmesi amacıyla toplu taşıma ağları genişletilerek, “park et devam et sistemi” ve erişilebilirliğin arttırılması 2 puan.
- Çocuk parkı, yürüyüş parkuru ve egzersiz alanlarında tütün ürünü kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar yapmak 2 puan.
ÇOCUK PARKLARINA SAĞLIKLI MALZEME
- Oyun alanları zeminlerinde ve çocuk oyun setleri seçiminde sağlıklı malzeme tercih edilmesi 1 puan.
- Parkların çevre, nüfus profiline/sosyokültürel özelliklerine uygun şekilde projelendirilmesi 2 puan.
- Çocuk parklarının tasarımında yetişkinlerin fiziksel aktivite yapmalarına yönelik düzenlemeler yapılması 2 puan.