Belediyelere rüşvet operasyonu: 194 gözaltı

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‘Örgütlü rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik’ suçlaması yöneltilen şüphelilerden 194’ü gözaltına alındı. İddiaya göre, bir yıl önce Kadıköy’de işyeri bulunan bir esnaf, “Sabah işyerime bir zabıta geldi. Bana samimi davranarak telefon numarasını verdi ve ‘Bir sıkıntın olursa beni ara’ dedi. Sonrasında belediye görevlileri gelerek işyerimin tentesinin sorun oluşturduğunu söylediler. Bana numarasını veren zabıtayı aradım. Sorunun çözümü için benden rüşvet istedi” diyerek ihbarda bulundu. Birçok esnaftan benzer şikâyetler gelince İstanbul merkezli İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak’ta operasyon başlatıldı. Kadıköy Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Kurumumuz, gözaltına alınan personelin sayısını ve kimliklerini belirleme çalışması yapmaktadır” denildi.