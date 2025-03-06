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Belediyelere 'kent uzlaşısı' soruşturması: 10 şüpheli hakkında hapis istemi

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#Kent Uzlaşısı#Soruşturma#Hapis İstemi
Belediyelere kent uzlaşısı soruşturması: 10 şüpheli hakkında hapis istemi
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 12:55

Silahlı terör örgütü PKK'nın büyük şehirlerde etkinliğini arttırma amacı ile gerçekleştirdiği 'kent uzlaşısı' adı altında örgüt mensuplarının belediyelere sızdırılması iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, aralarında Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları'nın da bulunduğu 10 şüphelinin 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK silahlı terör örgütünün metropol illerde etkinliğini arttırma amacı ile gerçekleştirdiği 'kent uzlaşısı' adı altındaki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcılarının da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

10 ŞÜPHELİYE 15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede, aralarında Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları'nın da bulunduğu 10 şüphelinin 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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#Kent Uzlaşısı#Soruşturma#Hapis İstemi

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