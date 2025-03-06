Belediyelere 'kent uzlaşısı' soruşturması: 10 şüpheli hakkında hapis istemi

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK silahlı terör örgütünün metropol illerde etkinliğini arttırma amacı ile gerçekleştirdiği 'kent uzlaşısı' adı altındaki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcılarının da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

10 ŞÜPHELİYE 15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede, aralarında Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları'nın da bulunduğu 10 şüphelinin 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.