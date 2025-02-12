Belediyelere ‘Kent Uzlaşısı’ operasyonu

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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, dün 06.00’da TEM ekipleri tarafından düzenlenen eşzamanlı operasyonda Kartal Belediye Başkan Yardımcısı C.Y., Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı L.G., Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K., Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G., Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A., Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö., Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A., Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G., Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş. ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK) mensubu olduğu belirlenen Beyoğlu Belediyesi ile bağlantılı İ.P. gözaltına alındı. Şüphelilerin adresleri ile Kartal ve Ataşehir belediyelerinde aramalar gerçekleştirildi. CHP Lideri Özgür Özel, gözaltına alınanların 9’unun CHP’li olduğunu açıkladı.

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‘TALİMATLA SEÇİLDİLER’

Şüphelilerin, PKK/KCK’nın yönlendirmesiyle belediye meclislerine seçildiği ve örgütün stratejisi doğrultusunda faaliyet gösterdiği iddia edildi. ‘Emek Meclisi Üyesi’, ‘İlçe Meclisi Üyesi’, ‘Kadın Meclisi Üyesi’, ‘Genel Meclis Üyesi’, ‘Kültür Sanat Komisyonu Üyesi’, ‘Delege Üyesi’ gibi sıfatlarla, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sonrası terör örgütünce verilen talimatla ‘Kent Uzlaşısı’ kapsamında seçilmeleri sağlanarak görev yapmaya başladıkları öne sürüldü.