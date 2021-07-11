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Umut ERDEM / ANKARA
Haber Giriş: 11.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Belediyelere çağrı yaptı

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Belediyelere çağrı yaptı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Fatma Şahin, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Hayvan Hakları Kanunu’nun belediyelere önemli sorumluluklar yüklediğini belirterek, “Bu mesele tam bir işbirliği, tam bir güçbirliği, tam bir aşkla, tam bir inançla odaklanma meselesi. Bu işin parasına puluna bakılmaz, yapılan her çalışmanın arkasındayız” dedi.

Hürriyet’e konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı da olan Şahin, belediyelere düşen sorumlulukları şöyle anlattı: “Yasa belediyelere de önemli sorumluluklar veriyor. TBB olarak yapılan bütün çalışmanın altına imza atıyoruz. Hayvan bakım evi, hayvan hastanesi ve doğal yaşam alanlarını kurmak üzere tahsis edilecek hazine ve orman alanlarının bedelsiz olması, hem belediyelerin elini güçlendirilecek hem de bu konuda teşvik edecek. Bu mesele tek bir kurumdan, tek bir bakandan, tek bir belediyeden veya tek bir sivil toplumdan beklenecek bir mesele değil; tam bir işbirliği, tam bir güçbirliği, tam bir aşkla, tam bir inançla odaklanma meselesi. Bu işin parasına puluna bakılmaz, her çalışmanın arkasındayız.”

Fatma Şahin yasayla belediyelere önemli görevler ve sorumluluklar yüklendiğini hatırlatarak bunların gereğinin yerine getirilmesi için çağrı yaptı.

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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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