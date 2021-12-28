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Belediyelere barınak talimatı

#Barınak#AK Parti#Belediye
Belediyelere barınak talimatı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “sokak hayvanları” talimatının adından AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı da partisinin belediye başkanlarına bir yazı göndererek, ‘Barınakları genişletin’ talimatı verdi.

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Yazıda, “Barınaklar ile ilgili yapılması gereken çalışmaları hızlandırın. Hayvan barınaklarının alanları dar ise genişletilsin. Sokaktaki hayvanlar bu alana götürülsün. Doğaya tekrar salınma yerine alanlarda bakımı sağlansın” denildi. Bu talimatın ardından Ankara’daki bazı AK Parti’li belediyelerin çalışmalarına başladığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre başkent Ankara’da 150 binin üzerinde sokak hayvanı yaşıyor. Bunların 100 binini köpeklerin oluşturduğu tahmin ediliyor. Başkentte 18’i belediyelere ait beşi özel olmak üzere toplamda 23 hayvan barınağı bulunuyor. Barınaklarda 2 bin sokak hayvanı kalıyor. Başkentteki en büyük hayvan barınağı ise Çankaya Belediyesi’ne ait olan Mühye Havan Barınağı. Barınakta hayvan sağlığı konusunda 10 veteriner hekim ve bir veteriner teknikeri hizmet veriyor.

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#Barınak#AK Parti#Belediye

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