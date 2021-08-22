Belediyelerde AK Partili üyelere ‘evet deyin’ talimatı

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Yamula Barajı çevresinde sürdürülen kazılarda ortaya çıkarılan fosillerin sergileneceği Paleontoloji Müzesi ile Millet Kıraathanesi’nin temel atma törenine katıldı. Özhaseki, kimseyi ayırmadan hizmet ettiklerini, AK Parti’nin siyasetinin de hizmet siyasetine dayalı olduğunu, buna rağmen ana muhalefet partisinin yapılan tüm hizmetlere karşı çıktığını belirtti. Marmaray gibi büyük projeler yapılırken de çeşitli tepkilerle karşılaştıklarını hatırlatan Özhaseki, “Bizim ana muhalefet partimizin iki ana stratejisi var. Birincisi Tayyip Erdoğan düşmanlığı ve AK Parti karşıtlığı. Ne olur Türk insanı gibi düşünün, biraz yerli olun, sevinin” dedi.

YÜZDE 98’İNE OLUR DİYORUZ

Özhaseki, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne karar için gelen maddelerin yüzde 98’ine “evet” dediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu: “Bizim AK Parti Genel Merkezi’nde tüm belediyelerimize, meclis üyelerimize talimatımız şu, şehrin istifade edeceği doğru işler geliyorsa ‘evet’ deyin. Olaya siyaseten bakmayın, ideolojik, takıntılı bir şekilde bakmayın. İyi bir iş mi ‘evet’ deyin. İstanbul’da da, Ankara’da da yüzde 97-98, her getirdikleri karara ‘evet’ demişiz. Hâlâ ‘AK Parti bizim önümüzü kesiyor’ diyorlar. İtiraz ettiğimiz bir iki nokta da şu: İstanbul Büyükçekmece’de yeşil alanların üstüne kütle koyuyorlar, ona da mı ‘evet’ diyelim, ‘hayır’ diyoruz. İşte karşı çıktığımız tek tük olaylar bunlar.”

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