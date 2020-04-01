Belediyeler bağış toplar mı tartışması

Genelgenin ardından İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediyelerinin bağış hesapları bloke edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada belediyelerin Yardım Toplama Kanunu’ndan muaf olduklarına dair herhangi bir hüküm bulunmadığını belirtip, “Dolayısıyla belirli banka hesapları ilan ederek vatandaşlardan yardım talep etmek gibi yardım toplama faaliyetlerine ilişkin tüm iş ve işlemleri Yardım Toplama Kanunu hükümlerine uygun olarak yapmak zorundadırlar” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP Yerel Yönetim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP’li Belediyelerin, bağış kampanyasına ilişkin hesapların durdurulması üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.

SOYLU: YASA AÇIK

Görüşmede CHP temsilcileri, bu mücadeleye tüm kuruluşların desteğinin büyük önem taşıdığını belirterek, belediyelerin halka en yakın kuruluşlar olarak halka doğrudan hizmet-yardım götüreceklerini, belediyelerin çalışmalarının Cumhurbaşkanı’nın öncülük ettiği kampanyaya olumsuz bir etkisinin olamayacağını, isteyenlerin oraya bağış yapması önünde engel bulunmadığını anlattı. İçişleri Bakanı Soylu ise ilgili yasanın açık olduğunu ve kendi inisiyatifi ile hareket etmediğini söyledi. ◊ ANKARA

YARDIMLARA DEVAM EDECEĞİZ

Genelgenin ardından İstanbul ve Ankara belediyelerinin bağış hesapları bloke edildi. Çok sayıda kişi sosyal medyadan yaptıkları paylaşımda bağış yapamadıklarını belirtti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Belediye Kanunu’nda açık hükümler olmasına rağmen bloke edilen bağış kampanyası banka hesapları konusuyla ilgili olarak, Ankara Büyükşehir Belediyesi yarın (bugün) İdare Mahkemesi’ne dava açacaktır. Kimse endişe etmesin! Planladığımız yardımlara devam edeceğiz” tweetleri attı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise belediyelerin yasalara göre bağış toplama yetkisinin bulunduğunu belirtirken bağış toplamaya devam edecekleri mesajı verdi.