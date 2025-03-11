Belediyeden yıkım açıklaması: İnşaat sürüyor, Marmaris bekliyor

Haberin Devamı

Açıklamada, Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye ait kaçak otel tadilatı ve inşaatının ruhsat iptalleri, kesilen cezalar ve mühürlemelere rağmen devam ettiği ancak henüz ortada mahkemeden yıkım kararı olmadığı belirtildi. Açıklama özetle şöyle:

“İnşaat yasağı döneminde 30 Mayıs 2024 tarihinde sahada, yerinde yapılan tespitlerde ilgili firma tarafından deniz içerisine kıyı dolgusunun yapıldığı ve projesinde olmayan liman betonlarının döküldüğünün tespit edilmesi sonrasında, ruhsatsız ve kaçak durumdaki bu yapılar için 104 milyon 757 bin 908 lira 50 kuruş para cezası kesilmiş ve yıkım kararı alınmıştır. İlgililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Muğla 3. İdare Mahkemesi’nin kararı ile 1. Etap ve 2. Etap için düzenlenen 17 adet esas yapı ruhsatları iptal edilmiştir. Belediyemizce mahkeme kararı bulunmayan ancak Marmaris Belediye Başkanlığı’nın aldığı inisiyatif ile 1. Etap ve 2.Etap için düzenlenen 16 adet tadilat yapı ruhsatı ve 3. Etap için düzenlenen 25 adet esas yapı ruhsatı resen iptal edilmiştir.

Haberin Devamı

Marmaris Belediyesi açıklamasında otelle ilgili yargı sürecinin devam ettiği vurgulandı.

ESKİ BAŞKANA SUÇ DUYURUSU: 1. Etap için düzenlenen Yapı Kullanım İzin Belgesi de herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın resen belediye başkanlığımızca iptal edilmiştir. Bahse konu firmanın 1. Etap blokları için düzenlenen yapı kullanım izin belgesinin yasaya ve mevzuata aykırı düzenlenmiş olması nedeniyle hem kurum içi disiplin soruşturması yapılmış ve ilgililer hakkında disiplin cezaları uygulanmış hem de önceki dönem Marmaris Belediye Başkanı, önceki dönem Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı ve ilgili belediye personeli hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.”

İNŞAATI YAPAN ŞİRKET NE DİYOR?

Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından da Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yapıldı. Açıklamada, “Şirketimizin Marmaris’te yürütmekte olduğu proje ile ilgili olarak idari ve yargısal süreçler devam etmekte olup henüz kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmamaktadır. Marmaris Belediyesi’nin, daha önce kendi aldığı kararların aksine işlem yapması, yargılama devam ederken telafisi imkânsız kararlar alması ve uygulaması da yasal olarak imkânsız” denildi.