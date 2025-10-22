Belediyenin tepki çeken 'hizmetine' yıkım kararı! Evini satmak isteyen satamadı | 'Atatürk heykeline karşı çok kötü oldu'

Haberin Devamı

Karşıyaka ilçesindeki sahil kesiminde hizmet veren belediyeye ait kafenin tuvaleti dava konusu oldu. Ücret vermek istemeyen vatandaşların tuvaletin etrafına ihtiyacını giderdikleri iddiasıyla rahatsız olan apartmanda yaşayanlar, sorunun çözümü için imza toplayıp belediyeye iletti. Sorununun çözülmemesi üzerine apartmandakilerden Metin Boyacıoğlu, konuyu yargıya taşıyıp İzmir 6’ncı İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Apartman sakinlerinin deniz manzaralı evlerinde, deniz manzarası görmeleri gerekirken, etrafa tuvaletini yapan insanlar ile 250-300 metrekarelik alana kurulan ve imar planına uymayan yapıyı görmek zorunda kaldıkları ifade edilip, işlemin hukuka ve mevzuata aykırı şekilde tesis edildiği ileri sürülerek iptali istenildi. Mahkeme, 21 Ekim 2024'te dava konusu işlemin iptaline karar verdi. Belediyenin başvurusu üzerine istinaf mahkemesi yürütmeyi durdurma taleplerini reddetti ve geçen haziranda bu kararın uygulanması kesinleşti.

'BELEDİYELER ARASINDA YETKİ GASBI'

Metin Boyacıoğlu'nun avukatı Tacettin Çolak, davanın Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mevzuata aykırı işlemleri nedeniyle o bölgedeki halkın rahatsızlığından kaynaklandığını belirterek, "Anıt Park denilen işletmenin arkasına yapılan ve yaz aylarında büyük rahatsızlığa neden olan bir tuvalet vardı. Müvekkillerimiz bununla ilgili gerekli başvuruyu yapmalarına rağmen belediye önemsemedi ve taleplerini kabul etmedi. Dava açmak zorunda kaldık. İzmir 6’ncı İdare Mahkemesi karşı tarafın da savunmalarını aldı. Sözlü açıklamalarımızın sonunda mahkeme, kıyı ve imar kanununa aykırı olarak yapılan işletmenin aynı zamanda belediyeler arasında yetki gasbından doğan bir işlem olduğu sonucuna vararak iptal etti. Orası deniz dolgu alanı ile ilgili tasarruf hakkının 5393 sayılı Belediye Yasası'na göre Büyükşehirde olması gerekirken herhangi bir yetki devri yapılmadan tamamen usulsüz şekilde mevzuata uydurulmadan Karşıyaka Belediyesi tarafından yapılan bir işletmeydi. Mahkeme iptal etti. Davayı 2023 Temmuz ayında açmıştık. 2 yılı geçti" dedi.

'BELEDİYE YETKİLİLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU'

Mahkeme kararının uygulanması için Karşıyaka Belediyesi'ne başvurduklarını anlatan Avukat Çolak, "Belediye istinaf yoluna başvurdu. İdare mahkemesi kararları herhangi bir yürütmeyi durdurma kararı verilmediği sürece uygulanması gerekir idare tarafından. Belediyenin istinaf başvurusunda yürütmeyi durdurma talebi de vardı. Bölge idare mahkemesi belediyenin yürütmeyi durdurma istemini reddetti.

Belediyenin bize verdiği yanıt içler acısı. Hakları ve yetkisi olmadığı halde mahkeme kararını yorumlamaya kalktılar. Yanıtta, 'Kararın belediyemiz tarafından icrai bir işlemle yerine getirilmesini gerektiren bir içeriği bulunmamaktadır' ifadesi yer alıyordu. Mahkeme kararlarının uygulanmaması suçtur. Karşıyaka Belediyesi'nin yetkilileri hakkında Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kullandı.

11 Ekim'de bu tesisin kapatıldığı haberini aldıklarını da söyleyen Avukat Tacettin Çolak, şöyle devam etti:

"Belediye işletmenin bulunduğu yere kapatma işlemi için duyuru asmış. Karşıyaka Belediyesi sorumluluğu Büyükşehir Belediyesi'nin sırtına atmış. Karşıyaka Belediyesi en baştan beri biliyor yetkisi ve sorumluluğu olmadığı halde kıyı kenar dolgusuna, konutu olan vatandaşların önünü kapatacak şekilde yasaya aykırı usulsüz tesis yapmıştır. Tesisten ziyade bölge halkı tuvaletten ve tuvaletin kontrolsüzce kullanılmasından rahatsız. Arkasındaki bölgeye ağaçların altına özellikle yaz aylarında müstehcen görüntülerinden rahatsız oldular. Yanlıştan geri dönülmüş oldu. Ama 2 yıl geçti. Muhtemelen yıkım işlemleri peyderpey gerçekleştirilecektir. Bir süre bekledikten sonra tuvalet kaldırılmazsa yeni bir işlem yaparız. Haklıydık ve kazandık. Hukukun üstünlüğü kendini göstermiş oldu."

'EVİ SATMAYI BİLE DÜŞÜNDÜK AMA GELENLER ALMIYOR'

Tesisin karşısındaki apartmanda 10 yıldır yaşayan Metin Boyacıoğlu'nun eşi Nevin Boyacıoğlu da şunları söyledi:

"İlk taşındığımızda burası çok güzeldi. Sonradan dolgu yapıldı. Dolgu alana pastane ve tuvalet yaptılar. Özellikle tuvalet görüntümüzü bozdu. Atatürk heykeline karşı bu tuvaletin görüntüsü çok kötü oldu. Bir başlangıç yapıldı ve kafe için yıkım başladı. Devamının gelmesini istiyoruz. Yazın tuvaletin içine giren hiç yoktu. Tuvalet haricinde duvarlara ihtiyaçlarını giderdiler. Balkonumuzdan kötü bir görüntü ile karşı karşıya kaldık. Mahkemeden bizim istediğimiz karar çıktı. Sevindik ama tuvaletin de kaldırılmasını istiyoruz. Kafenin de demirleri kaldı. Mahkeme kararını uygulasınlar. Tuvalet esas sorunumuz. Altyapı yok. Her gün pislik almak için vidanjör geliyordu. Hijyen yok. Bu evi satmayı bile düşündük ama gelenler almıyor. Çünkü aklın yolu bir. Bakıyorlar tuvalet var. Karşıyaka İzmir'in incisi, bu durum hiç yakışmıyordu." (DHA)