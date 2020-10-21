Belediyeden Azerbaycan'a bayraklı destek

Ermenistan’ın, Azerbaycan’da sivil halkı hedef alan saldırıları sürerken, Azerbaycan’a bir destek de Beyoğlu Belediyesi'nden geldi. Belediye tarafından başkanlık binasına Türkiye ve Azerbaycan bayrakları asıldı.



“İYİ VE KÖTÜ GÜNDE AZERBAYCAN’DAKİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ”



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Bugün kalbimiz Azerbaycan’da atıyor. Osmanlının ilk belediyesi Beyoğlu Belediyesi binasına Türk ve Azerbaycan bayrağını aynı anda "Çırpınırdı Karadeniz" türküsüyle hep birlikte astık. Bayrak bir milleti temsil eder. Bizde Azerbaycanlı kardeşlerimizi temsilen milletimizin simgesi olan bayraklarımızı belediye binamıza astık. İnşallah bu bayrak Azerbaycan bayrağı en kısa zamanda Karabağ’da da dalgalansın istiyoruz. İnanıyorum ki Azerbaycan’daki kardeşlerimiz Ermeni işgaline son verecekler. Haklı zaferlerini kazanacaklar. İyi ve kötü günde Azerbaycan’daki kardeşlerimizin yanında olacağız. Bu bayrak Azerbaycan’da Karabağ’da ve Türkiye’de dalgalansın diye buraya asıldı. Azerbaycan’dakiler kardeşimiz orada verilen mücadele haklı bir mücadele ve bu haklı mücadelede biz Azerbaycanlı kardeşlerimizin her türlü yanında olacağız” ifadelerini kullandı.