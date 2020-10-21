MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBelediyeden Azerbaycan'a bayraklı destek
GeriGündem Belediyeden Azerbaycan'a bayraklı destek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 21.10.2020 - 15:35 | Son Güncelleme:

Belediyeden Azerbaycan'a bayraklı destek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Belediyeden Azerbaycan'a bayraklı destek
Abone Olgoogle-news

Beyoğlu Belediyesi, Azerbaycan’a desteğini göstermek için belediye binasına Türk bayrağı ile birlikte dev Azerbaycan bayrağı astı.

Ermenistan’ın, Azerbaycan’da sivil halkı hedef alan saldırıları sürerken, Azerbaycan’a bir destek de Beyoğlu Belediyesi'nden geldi. Belediye tarafından başkanlık binasına Türkiye ve Azerbaycan bayrakları asıldı.


“İYİ VE KÖTÜ GÜNDE AZERBAYCAN’DAKİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ”


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Bugün kalbimiz Azerbaycan’da atıyor. Osmanlının ilk belediyesi Beyoğlu Belediyesi binasına Türk ve Azerbaycan bayrağını aynı anda "Çırpınırdı Karadeniz" türküsüyle hep birlikte astık. Bayrak bir milleti temsil eder. Bizde Azerbaycanlı kardeşlerimizi temsilen milletimizin simgesi olan bayraklarımızı belediye binamıza astık. İnşallah bu bayrak Azerbaycan bayrağı en kısa zamanda Karabağ’da da dalgalansın istiyoruz. İnanıyorum ki Azerbaycan’daki kardeşlerimiz Ermeni işgaline son verecekler. Haklı zaferlerini kazanacaklar. İyi ve kötü günde Azerbaycan’daki kardeşlerimizin yanında olacağız. Bu bayrak Azerbaycan’da Karabağ’da ve Türkiye’de dalgalansın diye buraya asıldı. Azerbaycan’dakiler kardeşimiz orada verilen mücadele haklı bir mücadele ve bu haklı mücadelede biz Azerbaycanlı kardeşlerimizin her türlü yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle