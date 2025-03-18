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Belediyedeki ihale kavgasında kan aktı: 2 kişi bıçaklandı

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#İhale#Kavga#Karamürsel
Belediyedeki ihale kavgasında kan aktı: 2 kişi bıçaklandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 13:22

Kocaeli'nin Karamürsel Belediyesi'nde ihale yapılırken çıkan kavgada eski MHP Karamürsel İlçe Başkanı Çetin Öksüz ile Adem T. bıçaklandı. 2 yaralı hastaneye kaldırılırken, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık sorumluların bulunması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

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Olay, 09.30 sıralarında Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde Karamürsel Belediyesi'nde meydana geldi. İlçede bir iş yerinin kiralanması için açılan ihale sırasında koridorda kavga çıktı.

Belediyedeki ihale kavgasında kan aktı: 2 kişi bıçaklandı

Kavgada eski MHP Karamürsel İlçe Başkanı Çetin Öksüz ile Adem T. bıçak darbeleri ile yaralandı. İhbarla belediyeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Belediyedeki ihale kavgasında kan aktı: 2 kişi bıçaklandı

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BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Olayın ardından Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, yazılı açıklama yaptı. Çalık, "Karamürsel Belediyemizin huzur ve güven ortamını hedef alan bu menfur saldırının faillerinin en kısa sürede yakalanması için tüm kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Kolluk kuvvetlerimiz, sorumluların tespiti ve adaletin tecellisi için gereken tüm çalışmaları başlatmıştır. Olayda yaralanan hemşehrimize acil şifalar diliyor, ailesine ve sevdiklerine sabır ve metanet diliyorum. Bu süreçte sağlık ekiplerimiz de gereken desteği sağlamaktadır" dedi.

Belediyedeki ihale kavgasında kan aktı: 2 kişi bıçaklandı

KAVGA KAMERADA

Diğer yandan kavga, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde; bir grubun ihalenin olduğu koridorda toplandığı, görevlilerin grubu engellemeye çalıştığı, bu sırada bir güvenlik görevlisinin 'Burası, belediye binası' diyerek bağırdığı anlar yer aldı. 

Belediyedeki ihale kavgasında kan aktı: 2 kişi bıçaklandı

 

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#İhale#Kavga#Karamürsel

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