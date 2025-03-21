‘Belediyede yolsuzluk yok’ diyemiyorlar

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AK Parti Genel Merkezi’nde önceki dönem milletvekilleri ile iftar yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Siyonist İsrail yönetimi ateşkesi bozarak Gazze’deki katliam ve soykırım politikasına tüm hoyratlığıyla devam ediyor. Gözünü kan ve nefret bürümüş bu barbar sürüsünün başlattığı yeni saldırılarda çoğu çocuk ve kadın 500’den fazla Filistinli daha şehit oldu. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, tarihin doğru tarafında yer almaya tüm imkanlarımızla, gücümüzle Gazzeli mazlumları desteklemeye inşallah devam edeceğiz.

İDDİALARA CEVAP VEREMİYORLAR

Muhalefetin kendi iç kavgalarını veya hukukla olan sıkıntılarını ülkenin en önemli meselesi gibi gösterme gayreti riyakarlığın dik alasıdır. Hırsları ve ihtirasları adeta akıllarını esir almış durumda. Polisimize saldıracak, hakime, savcıya, mahkemelere tehditler savuracak kadar muazeneyi yitirmiş vaziyetteler. Dikkat ederseniz; CHP’siyle, medyasıyla ve diğer yapılarıyla muhalefet tarafı gerek diploma gerekse yolsuzluk, hırsızlık meselesinde yargının ortaya koyduğu iddialara asla cevap vermiyorlar, veremiyorlar. Bunun yerine, konuyu siyasi sloganlara hapsederek kendi tabanlarını tahrik etme, milleti aldatma kolaycılığına kaçıyorlar. Deseler ki ‘Kardeşim bu diploma alın teriyle usulüne uygun şekilde alınmış bir belgedir, bunu ilgili arkadaşlarımız vasıtasıyla ve hukuki argümanlarla konuşup tartışmak mümkündür.’ Aynı şekilde deseler ki ‘Kardeşim belediyede hiçbir hırsızlık, yolsuzluk, usulsüzlük, karanlık ve karmaşık ilişki yok. Bunu da işin erbabı vasıtasıyla ve hukuki deliller ışığında konuşup tartışmak mümkün.’ Ama bunları yapmıyorlar, yapamıyorlar. Çünkü hepsinin ve çok daha fazlasının doğru ve gerçek olduğunu en iyi kendileri biliyor. Hatta bu bilgi ve belgelerin çoğunun bizzat kendi partilileri tarafından yargıya aktarıldığının da farkındalar.

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MUHALEFETİN MÜSAMERELERİ...

Kamuoyu önünde timsah gözyaşları döken CHP yöneticilerinin çoğunun, parti içi çekişmede rakip eledikleri için kapalı kapılar ardında sevinçten yerlerinde duramadıkları da ortadadır. CHP’nin meseleleri ülkenin ve milletin değil, kendi genel merkezlerindeki bir avuç muhterisin konusudur. Bizim ne şahsen ne parti ne de ittifak olarak muhalefetin müsamerelerine ayıracak vaktimiz yok. Bizim havanda su döverek boşa harcayacak zamanımız, pervasızca etrafa saçacak kirli ve karanlık para kulelerimiz de yok. Her kafadan ayrı bir sesin çıktığı yalanın, dolanın, hilenin yüze gülüp sırtından hançerlemenin hiç eksik olmadığı muhalefet zaten bunları ziyadesiyle yapıyor. AK Parti olarak biz ülkenin gerçek gündemiyle meşgulüz, biz sadece işimize bakıyoruz, hedeflerimize odaklanıyoruz.

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SIRA TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SİLAH BIRAKMASINDA

“Sessiz devrimlerimizle bir yandan terörün istismar zeminini ortadan kaldırırken, diğer yandan da kararlı ve etkili operasyonlarla topraklarımızı teröristlerden temizledik. Sadece teröristlerden mi? Yolsuzluklardan da temizledik. FETÖ’sünden DHKP-C’sine kadar pek çok hain yapıyla da mücadele ettik. Bizi Terörsüz Türkiye hedefimize biraz daha yaklaştıracak ve 40 yıllık meseleye son noktayı koyacak yeni bir sürecin içinde bulunuyoruz. Şimdi sıra örgütün kurucusunun çağrısına harfiyen uyarak feshini ilan edip silahlarını teslim etmeye gelmiştir. Şayet bu gerçekleşirse Türkiye 40 yıllık bir musibetten suhuletle kurtulma imkanına kavuşacaktır.”

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BÖLGEMİZİN TAMAMINDA RAHATLAMA OLACAKTIR

“Temennimiz hem örgütün hem de ona müzahir kesimlerin geçmişte olduğu gibi akıl ve izan dışı tavırlara yönelik bu tarihi fırsatı heba etmeyerek yeni bir dönemin kapılarını aralamaları yönündedir. Bu gelişme ülkemizle birlikte Irak ve Suriye başta olmak üzere bölgemizin tamamında bir rahatlamaya, istikrarın güçlenmesine vesile olacaktır. Terörün karanlık gölgesi siyasetin üzerinden çekildikçe inşallah sözün gücü artacak, siyasetin demokratik alanı daha da genişleyecektir. Bu da demokrasimizin sorun çözme kapasitesini yükseltecektir.. Biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye’yi 40 yıllık kamburundan kurtarma noktasında hem kararlıyız hem de samimiyiz.”