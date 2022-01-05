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'Belediyede terörist varsa tut, savcıya teslim et'

#Kemal Kılıçdaroğlu#İBB#Terörist
Belediyede terörist varsa tut, savcıya teslim et

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “İntikam alacaklar; kimden, Ekrem İmamoğlu’ndan. Neden, orada teröristler çalışıyormuş. Senin görevin ne? Teröristleri yakalamak değil mi kardeşim, git yakala, niye bağırıyorsun? Varsa yakasından tut savcıya teslim et” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin dünkü Meclis Grup toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde terörle bağlantılı kişilerin işe alındığı iddiasına ilişkin özetle şunları söyledi:

“Devlet kinle, öfkeyle yönetilmez, akılla, bilgiyle, birikimle, istişareyle, adaletle yönetilir. Adaleti yok ettiğinizde devleti yok edersiniz, geldiğimiz nokta bu. O kadar kin, öfke duyuyorlar ki, belediye başkanlarımızın çalışmalarını hazmedemiyorlar, baskı kurmaya çalışıyor, her türlü iftirayı atabiliyorlar. İntikam alacaklar; kimden, Ekrem İmamoğlu’ndan. Neden, orada teröristler çalışıyormuş. Senin görevin ne? Teröristleri yakalamak değil mi kardeşim, git yakala. Niye bağırıyorsun? Varsa yakasından tut savcıya teslim et. Yok çünkü, iftira atacak. 16 milyonun hakkını, hukukunu koruyacağız. Şimdi müfettişler gitmiş, gitsinler. Bizim belediye başkanlarımız ne yaptı, bütün yolsuzluk dosyalarının üzerine gittiler. Kul hakkını yedirmeyeceğiz dediler, yedirmiyorlar. Ha, bizim belediye başkanlarımıza sizin feriştahınız da gelse bir şey yapamaz; değeriniz başkanlarımızın tırnağı kadar bile değil.

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KUR NEDEN YÜKSELTİLDİ?

Dolar kurundaki oynamalardan Cumhuriyet tarihinin en büyük soygunu gerçekleşti. Kul hakkından beslenenler zaten haram yerler, haram onlara tatlı geliyor. Şimdi bu soygunun bütün ayrıntılarını ortaya çıkarmak istiyoruz. Meclis’e önerge verdik, kim ‘hayır’ diyorsa o bu yolsuzluğun ortağıdır. Kim bu vurgunu yaptı, kimin önceden bilgisi vardı, kur neden yükseltildi ve neden düşürüldü, bunu öğrenmeye hakkımız var.

HENÜZ HAVAYA ZAM YOK

Kademeli sosyal tarife uygula dedik, 4 kişilik aile ortalama 230 kw elektrik tüketiyor. Elektrikte Cumhuriyet tarihinin en büyük zammını yapan kim? Yüzde 127 zam. Nasıl ödeyecek bu vatandaşlar? Elektriğe, doğalgaza yapılan zam iğneden ipliğe her şeye zam demektir. Son bir yılda gübreye yüzde 275 ile 475 arasında zam yapıldı. Son bir yılda, yeme yüzde 100, mazota yüzde 66 zam yapıldı. Uyarıyorum, bir gıda kriziyle karşı karşıya kalabiliriz. Zam yapmadığı bir şeyi açıklasın, açıklayamaz, ben söyleyeyim, henüz teneffüs ettiğimiz havaya zam yapmadı. 84 milyon freni patlamış bir kamyonun kasasında yokuş aşağı gidiyoruz.

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NASIL MİLLİYETÇİLİK BU?

Hiç memnun olan yok mu? Var; Londra’daki bir avuç tefeci ile dolarla ihale ve garanti alanlar. Biz bu sorunu çözeceğiz. Devlet Bahçeli’ye de sesleniyorum, milliyetçilik diyerek ortalarda dolaşmandan da hoşlanmıyorum. Hiçbir ülkücü haramzadelere hizmet etmez. Faizler gerçekten düştü mü? ‘Faize karşıyız, nas var’ diyordu, eyvallah. Sadece Merkez Bankası’nın politika faizi düştü, diğerleri yükseldi.”

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#Kemal Kılıçdaroğlu#İBB#Terörist

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