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Belediyede sigortalı gösterilip Özkan Yalım'ın işletmesinde çalışan 15 şüpheli adliyede

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#Özkan Yalım#Uşak Belediyesi#Sigorta
Belediyede sigortalı gösterilip Özkan Yalımın işletmesinde çalışan 15 şüpheli adliyede
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2026 10:47

Uşak Belediyesi şirketlerinde sigortalı gösterilip, tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Özkan Yalım'a ait işletmelerde çalıştığı tespit edilen ve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Zanlılardan F.E, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 15 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Hakkında gözaltı kararı çıkartılan, Uşak ve Bornova belediyelerinde bir süre çalıştığı tespit edilen A.A'nın ise arandığı öğrenildi.

Belediyede sigortalı gösterilip Özkan Yalımın işletmesinde çalışan 15 şüpheli adliyede

OLAY

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, Yalım'ın da aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı.

29 Temmuz'da düzenlenen operasyonda 16 zanlı gözaltına alınmış, hakkında yakalama kararı bulunan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 5 şüphelinin tutuklu olduğu belirlenmişti.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Uşak Belediyesine yönelik "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 27 Mart'ta operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı.

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#Özkan Yalım#Uşak Belediyesi#Sigorta

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