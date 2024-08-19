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Belediye, tarlada kalan 200 ton karpuzu vatandaşlara ücretsiz dağıttı

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#Karpuz#Konya#Konya Haberleri
Belediye, tarlada kalan 200 ton karpuzu vatandaşlara ücretsiz dağıttı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2024 12:54

Konya'da Seydişehir Belediyesi, çiftçilerin tarlada kalan coğrafi işaret tescilli yaklaşık 200 ton karpuzu satın alıp, Konya- Antalya kara yolundan geçenlere dağıttı.

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Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, çiftlerin, tarladaki karpuzların kilosunu 50 kuruşa dahi satamadıkları ve zarar ettiklerini dile getirmesi üzerine yaklaşık 200 ton karpuzu belediye olarak satın aldı.

Belediye, tarlada kalan 200 ton karpuzu vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Ustaoğlu, karpuzları belediye ekipleriyle birlikte Konya- Antalya kara yolundan geçenlere dağıttı. Ustaoğlu, ''Bizler sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ederek çiftçilerimizin tarlasında kalan coğrafi işaretli Seydişehir Karpuzumuzu satın alarak vatandaşlarımıza ikram ediyoruz.

Belediye, tarlada kalan 200 ton karpuzu vatandaşlara ücretsiz dağıttı

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Hem çiftçilerimize destek oluyoruz, hem de ilçemizin ve coğrafi işaretli karpuzumuzun tanıtımına katkı sağlıyoruz. Çiftçilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. 

Belediye, tarlada kalan 200 ton karpuzu vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Belediye, tarlada kalan 200 ton karpuzu vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Belediye, tarlada kalan 200 ton karpuzu vatandaşlara ücretsiz dağıttı

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#Karpuz#Konya#Konya Haberleri

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