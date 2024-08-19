Belediye, tarlada kalan 200 ton karpuzu vatandaşlara ücretsiz dağıttı

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Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, çiftlerin, tarladaki karpuzların kilosunu 50 kuruşa dahi satamadıkları ve zarar ettiklerini dile getirmesi üzerine yaklaşık 200 ton karpuzu belediye olarak satın aldı.

Ustaoğlu, karpuzları belediye ekipleriyle birlikte Konya- Antalya kara yolundan geçenlere dağıttı. Ustaoğlu, ''Bizler sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ederek çiftçilerimizin tarlasında kalan coğrafi işaretli Seydişehir Karpuzumuzu satın alarak vatandaşlarımıza ikram ediyoruz.

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Hem çiftçilerimize destek oluyoruz, hem de ilçemizin ve coğrafi işaretli karpuzumuzun tanıtımına katkı sağlıyoruz. Çiftçilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.