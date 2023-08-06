Belediye tabibi gelmeyince cenaze toprağa verilemedi

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Olay, saat 08.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu'ndaki bir sitede meydana geldi. 2012 yılında İstanbul'da geçirdiği trafik kazasında yatağa bağımlı kalan Murat Kaynak'ın hareketsiz yattığını gören ağabeyi Mustafa Kaynak, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Murat Kaynak'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenaze işlerinden sorumlu belediye tabibinin olay yerine gecikmesine aile tepki gösterdi.

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Saatlerdir bekleyen aile, yetkililerden yardım istedi. Mustafa Kaynak, "Sabah saatlerinde ağabeyim hayatını kaybetti. 112'ye haber verdik. Olay yerine 112, polis ve Cenaze aracı geldi.Tabibin saatlerdir gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.