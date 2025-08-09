×
Belediye şantiyesinde dehşet | İşçiyi vuran amir tutuklandı

Adana'da belediye su ve kanalizasyon idaresine ait şantiyede kanalizasyon işçisi A.A.'yı tabancayla vurarak yaralayan görevli amir Taner Akkök, tutuklandı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda belediyeye ait şantiyede meydana geldi. Görevli amir Taner Akkök, henüz bilinmeyen nedenle kanalizasyon işçisi A.A. ile tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Akkök, A.A.'yı tabancayla ayağından vurdu. A.A. yere yığılırken, Taner Akkök olay yerinden kaçtı.

GÖZÜ DÖNMÜŞ AMİR TUTUKLANDI

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.A., ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Taner Akkök, Seyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 

