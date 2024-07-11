Belediye personelini barınağa götürdüğü köpek ısırdı

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Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı İncilli Mahallesi 638’inci Sokak’ta meydana geldi. Başıboş bir köpeğin sokakta havlayarak yoldan geçenleri kovaladığını görenler, Karasu Belediyesi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine Karasu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli Oktay Sözer, mesai arkadaşlarıyla birlikte köpeği barınağa götürmek için bölgeye gitti. Köpek, kendisini yakalamaya çalışan Sözer’in sağ kolunu ısırdı. Mesai arkadaşlarının müdahalesiyle köpekten kurtulan Sözer, ilk olarak Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından da Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Sözer, koluna dikiş atıldıktan sonra taburcu oldu. Köpek ise diğer belediye personelleri tarafından sokaktan alınarak barınağa götürüldü.

'ÇÖZÜM BULUNMASI GEREKİYOR'

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Yaşananları anlatan Sözer, başıboş köpeklere karşı çözüm bulunması gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Bölgede saldırgan köpek var, diye harekete geçtik. Gittiğimizde köpeğin uysal olduğunu gördük. İlk önce yem verdik sakinleşmesi için ve herhangi bir hamle yapmaması için. Köpek gayet olumlu olarak yanaştı bize. Köpeği alma esnasında değişim göstererek koluma saldırdı ve kolumdan bir parça aldı. Onun haricinde farklı bir durum gelişmedi. Bu tür olaylar bizim için pek önemli değil, yetişkin insanlar kendini koruyabilir. Burası yazlık, çoluk çocuğun olduğu bir bölge. Kendini savunamayacak yaşlısının olduğu bölge. Bu tür olayların çok daha farklı sonuçlar vermemesi adına bir çözüm bulunması gerekiyor. Savunmasız insanlar ve engelli olanlar var. Köpek sadece bir hamle yaptı devamı da gelebilirdi. Devletimiz bir çözüm bulmalı” diye konuştu.

KÖPEĞİN, ÇOCUĞU KOVALADIĞI ANLAR KAMERADA

Bu arada köpeğin ihbar öncesi bir çocuğu kovaladığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde park halindeki bir minibüsün altından fırlayan köpeğin, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğu kovaladığı, çocuğun da köpekten kaçarak aniden yola fırlayıp bir evin demir kapısını açarak bahçeye sığındığı anlar yer aldı.