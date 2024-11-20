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Belediye personeli gibi giyinip meydanda kaçak kazı yaptılar... Nedeni akıl alır gibi değil! Emniyet müdür vekili böyle yakaladı

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#Kazı#Isparta#Define
Belediye personeli gibi giyinip meydanda kaçak kazı yaptılar... Nedeni akıl alır gibi değil Emniyet müdür vekili böyle yakaladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 11:37

Isparta'da kent merkezinde belediye personeline ait yelekler giyip Kadir Bey Camisi önünde define aramak için iş makinesiyle kaçak kazı yaptıkları tespit edilen şüphelilere suçüstü yapıldı. Kaçmaya çalışan şüphelilerden biri İl Emniyet Müdür Vekili Volkan Güneş tarafından yakalandı.

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Olay, dün saat 21.30 sıralarında Karaağaç Mahallesi 115 Cadde'deki Kadir Bey Camisi önünde meydana geldi. Belediye personellerine ait turuncu yelek giyen 4 şüpheli, iş makinesiyle kaldırımı kazmaya başladı.

Belediye personeli gibi giyinip meydanda kaçak kazı yaptılar... Nedeni akıl alır gibi değil Emniyet müdür vekili böyle yakaladı

Kazı yapan şüpheliler, çevredekilere de kendilerini belediye personeli olarak tanıttı. Bir süre sonra yer altındaki elektrik hattı ile doğal gaz borusuna zarar verilirken, çevredekiler kazıdan şüphelenip ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis, zabıta, doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketi personeli sevk edildi. Ekiplerin araştırmasında şüphelilerin, belediye personeli gibi giyinip, kaçak kazı yaptığı tespit edildi.

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Belediye personeli gibi giyinip meydanda kaçak kazı yaptılar... Nedeni akıl alır gibi değil Emniyet müdür vekili böyle yakaladı

KAÇAN ŞÜPHELİYİ EMNİYET MÜDÜR VEKİLİ YAKALADI

Şüphelilerden 3'ü olay yerinde yakalanırken, diğeri ise kaçmaya çalıştı. Kaçan şüpheliyi İl Emniyet Müdür Vekili Volkan Güneş yakaladı. Güneş'in, olay yerine aracıyla giderken şüpheliyi fark edip araçtan inerek durdurduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Belediye personeli gibi giyinip meydanda kaçak kazı yaptılar... Nedeni akıl alır gibi değil Emniyet müdür vekili böyle yakaladı

Görüntüde aracından inen Güneş'in kaldırımda yürüyen şüpheliyi durdurması ve kolundan tutarak olay yerine gelen polis ekibine teslim etmesi yer aldı. Olay yerinde yapılan aramada çuval içinde kazma ve kürek bulundu.

Belediye personeli gibi giyinip meydanda kaçak kazı yaptılar... Nedeni akıl alır gibi değil Emniyet müdür vekili böyle yakaladı

1 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda 1 şüpheli daha gözaltına alındı. 'Tarihi eser kaçakçılığı' ve 'Kamu malına zarar verme' suçundan emniyetteki işlemleri devam eden İ.A., H.T., Y.G., H.D.C. ve Ş.C. ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Belediye personeli gibi giyinip meydanda kaçak kazı yaptılar... Nedeni akıl alır gibi değil Emniyet müdür vekili böyle yakaladı

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Isparta Valiliği yaptığı yazılı açıklamada; belediye görevlisi imajı vererek kepçeyle kaldırımda kaçak kazı yaparken yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. 

Belediye personeli gibi giyinip meydanda kaçak kazı yaptılar... Nedeni akıl alır gibi değil Emniyet müdür vekili böyle yakaladı

 

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#Kazı#Isparta#Define

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