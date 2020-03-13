Belediye perdeleri kapandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, İstanbul’da mart ayı sonuna kadar, İstanbul Şehir Tiyatroları’ndaki bütün tiyatro ve gösterilerini iptal ettiklerini açıkladı. İmamoğlu, ‘Yurtdışından nereden geldiğini bilmediğimiz insanların ziyaret ettiği alanlardaki tedbir yeterli olamayacağından, İBB’nin işlettiği müzeleri ziyarete kapatacağız. Yine tedbir amaçlı 100 binlerce kişinin toplu eğitim aldığı İSMEK’i de kapatıp, ay sonuna kadar eğitimi iptal edeceğiz” dedi.



İmamoğlu, Edirnekapı’taki İETT garajında, toplu taşıma araçlarının dezenfekte çalışmalarını yerinde inceleyip, gazetecilere aldıkları önlemleri açıklayarak, “İnşallah ay sonuna kadar bu tedbirler karşılığını gösterecektir. Sağlık Bakanlığı’nın alacağı tedbirler ve duyurular üzerinden yeniden güncelleme yapacağız. Durum normalleşirse, gösterilere devam edeceğiz. Çünkü insanların morale de ihtiyacı var” diye konuştu.

TELAŞ SÜRECİNE GEREK YOK

İstanbul’da toplu taşıma, kamu binaları ve ibadethaneler olmak üzere toplam 900 bin metre kapalı alanı da dezenfekte edeceklerini ifade eden İmamoğlu, İstanbul’da eğlence mekânlarının kapatılmasına yönelik bir alarm almadıklarını, bu nedenle bir bir telaş süreci yaşatmalarına gerek olmadığını söyledi.

İMAMOĞLU AÇIKLADI

Mart ayı sonuna kadar tedbir alınacağı değerlendirilen mekânlar şunlar:

* İSMEK

* Cemal Reşit REY Konser Salonu

* İBB Şehir Tiyatroları sahneleri

* İBB’ye ait 13 kültür merkezi

* Yerebatan Sarnıcı

* Şerefiye Sarnıcı

* Tekfur Sarayı Müzesi

* Panorama 1453 Müzesi

* Miniatürk

* Türk Dünyası Kültür Mahallesi

* Atatürk Müzesi

* Aşiyan Müzesi

* Karikatür ve Mizah Merkezi

* İtfaiye Müzesi