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HaberlerGündem HaberleriBelediye otobüsünde korku dolu anlar! Otobüs yandı, Taksim alt geçidini dumanlar kapladı
GeriGündem Belediye otobüsünde korku dolu anlar! Otobüs yandı, Taksim alt geçidini dumanlar kapladı
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Özgür EREN İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 11.07.2021 - 09:17 | Son Güncelleme:

Belediye otobüsünde korku dolu anlar! Otobüs yandı, Taksim alt geçidini dumanlar kapladı

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Belediye otobüsünde korku dolu anlar! Otobüs yandı, Taksim alt geçidini dumanlar kapladı

İstanbul Taksim'de belediye otobüsünden dumanlar çıktı. Şoför hemen yolcuları tahliye etti.  O sırada alt geçitte su tankeri ile temizlik çalışması yapan İSTAÇ müdürlüğü işçileri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen otobüste hasar meydana geldi.

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  • Taksimde yanan otobüse ilk müdahaleyi belediye işçileri yaptı
  • Taksimde yanan otobüse ilk müdahaleyi belediye işçileri yaptı
  • Taksimde yanan otobüse ilk müdahaleyi belediye işçileri yaptı
  • Taksimde yanan otobüse ilk müdahaleyi belediye işçileri yaptı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Taksim Meydanı alt geçidi Tarlabaşı istikametinde saat 08.00 sıralarında Gaziosmanpaşa-Taksim hattında çalışan İstanbul Otobüs A.Ş.'ye ait 55T hat numaralı otobüs yolcu indirdiği sırada motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Şoför hemen yolcuları otobüsten tahliye etti. O sırada alt geçitte su tankeri ile temizlik çalışması yapan İSTAÇ müdürlüğü işçileri hemen yangına müdahale etti.

Belediye otobüsünde korku dolu anlar Otobüs yandı, Taksim alt geçidini dumanlar kapladı
Görevliler durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdü. Yangın nedeniyle Taksim alt geçidini dumanlar kapladı. Tarlabaşı istikametine kapalı olan trafik yangın söndürüldükten sonra normal seyrine döndü.

Belediye otobüsünde korku dolu anlar Otobüs yandı, Taksim alt geçidini dumanlar kapladı
Yangını görüp ilk müdahaleyi yapan belediye işçisi Sami Işıkgöz, "Biz burada yıkama yaparken otobüsün yandığını gördük. İtfaiyeye haber verdik. Yıkama arabasını yolu trafiğe kapatarak arabayı buraya çektik. Çalışma arkadaşlarım ile beraber yangına müdahale ettik. Kazasız belasız bir şekilde bitirdik. Biz müdahale etmesek daha büyük bir hasar oluşabilirdi. Yolcuları şoför tahliye etti" diye konuştu.

Belediye otobüsünde korku dolu anlar Otobüs yandı, Taksim alt geçidini dumanlar kapladı

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