Belediye otobüsü şoförüne saldırdı; o anlar kamerada

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Olay, dün Narlıdere ilçesinde meydana geldi. ESHOT Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak Sahilevleri-Üçkuyular İskele hattı 7 numaralı yolcu otobüsünde çalışan şoför Esra Ş., trafikte henüz belirlenemeyen nedenle 35 M 9234 plakalı minibüsü kullanan C.G. ile tartıştı. Minibüsten inen C.G., otobüsün açık olan camından Esra Ş.'ye yumruk attı. Esra Ş. durumu, polis ekiplerine bildirdi. Gözaltına alınan C.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan saldırı, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, C.G.'nin konuştuğu Esra Ş.'ye yumruk attığı anlar yer aldı.