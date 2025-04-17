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Belediye otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

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#Trafik Kazası#Kaza#Otobüs
Belediye otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2025 09:35

Diyarbakır’da otomobille belediye otobüsünün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Üniversite Köprüsü’nde meydana geldi. Emin Ateş yönetimindeki plakası belirlenemeyen otomobil ile şehir içi yolcu taşımacılığı yapan belediye otobüsü kafa kafaya çarpıştı.

Belediye otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kazada otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Ateş’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Belediye otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Yaralılar, A.O. (43), D.D. (22), B.E. (22) ve K.K. (47) ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Emin Ateş’in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

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Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Belediye otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Belediye otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

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#Trafik Kazası#Kaza#Otobüs

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