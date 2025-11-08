×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Belediye meclis üyesi, 'göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Edirne#Belediye Meclisi#CHP
Belediye meclis üyesi, göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2025 13:19

Edirne'de 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Keşan CHP'li Belediye Meclis Üyesi Onur Uluca tutuklandı.

Haberin Devamı

Edirne'nin Keşan ilçesinde hakkında 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan CHP'li Belediye Meclis Üyesi Onur Uluca (38), tutuklandı.

10 GÜN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

CHP'li Keşan Belediye Meclis Üyesi Onur Uluca, geçen yıl 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan İpsala Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 4 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kararın kesinleşmesinin ardından Onur Uluca, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Onur Uluca, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Edirne#Belediye Meclisi#CHP

BAKMADAN GEÇME!