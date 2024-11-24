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Belediye Meclis Üyesi gazeteciyi darp etti

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#Balıkesir#Hakan Sataroğlu#Darp
Belediye Meclis Üyesi gazeteciyi darp etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2024 07:00

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi CHP'li meclis üyesi Hasan Bayram, yerel gazetenin sahibi Hakan Sataroğlu'nu darbetti.

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Balıkesir Burhaniye’de 19 Kasım’da saat 22.00 sıralarında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde CHP’den Burhaniye Belediyesi meclis üyesi seçilen Hasan Bayram, ZeytinEfe Gazetesi İmtiyaz Sahibi Hakan Sataroğlu’nun masada tek başına oturduğu restorana gitti. Bayram, masadaki şişeyi Sataroğlu’nun başına vurdu, sonra da ensesinden tutup, sürükleyerek yere düşürdü. Ardından yerdeki gazeteciyi tekmelemeye başladı. Sataroğlu başına aldığı darbelerle baygınlık geçirirken, Bayram tekmelemeye devam etti. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis tarafından hastaneye kaldırılan Hakan Sataroğlu tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Gözaltına alınan Hasan Bayram ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hakan Sataroğlu, Burhaniye’de sahil kenarındaki belediyeye ait bir kafenin işletmesinin Hasan Bayram’a devredildiği yönündeki iddiaları araştırdığı için  olayın yaşandığını öne sürdü. 

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#Balıkesir#Hakan Sataroğlu#Darp

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