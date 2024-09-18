Belediye işçisinin kahreden ölümü: Yol kenarında ot biçerken takla atan otomobil çarptı

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Kaza, 16 Eylül'de saat 18.30 sıralarında, Adnan Menderes Meydanı'nda meydana geldi. Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ne seyreden A.N.Y. (25) idaresindeki 10 ALY 070 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Takla atan otomobil, yol kenarında otları biçen Bandırma Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Halil Durmaz'a çarptı. Durmaz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Durmaz, bu sabah hayatını kaybetti.

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Kazanın ardından gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan otomobil sürücüsü A.N.Y., Durmaz'ın ölümünün ardından yeniden gözaltına alındı.