Belediye işçisinin feci ölümü kamerada! Arkadaşının kullandığı kamyonun altında kaldı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2025 14:33

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, belediye işçisi Cesim Açık’ın (45) yakın arkadaşı S.A.’nın kullandığı çöp kamyonunun altında kalıp öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, önceki gün sabah saatlerinde Gebze ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Erenler Caddesi'nde meydana geldi. Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Cesim Açık, mesaisinin başlamasından kısa süre sonra caddeden geçen yakın arkadaşı S.A.’nın kullandığı çöp kamyonuna doğru gitti. Bu sırada Açık, kamyonun altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Cesim Açık’ın hayatını kaybettiği belirlendi. 

Açık’ın cenazesi, dün Gebze Kocatepe Camisi’nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Pelitli Mezarlığı’nda toprağa verildi. Sürücü S.A. gözaltına alınırken, kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

#Kocaeli#Gebze#Kaza

