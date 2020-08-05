Belediye işçisinin feci ölümü!

Olay, öğle saatlerinde Dilovası Tavşancıl Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede çöp toplayan F.A.'nın kullandığı Dilovası Belediyesi'ne ait çöp kamyonunda çalışan temizlik işçisi Ayhan Kazak, kamyon geri gittiği sırada sürücünün kendisini fark etmemesi sonucu kamyon ile duvar arasına sıkıştı. Ağır yaralanan Kazak, mesai arkadaşlarınca olay yerine çağırılan sağlık görevllierince Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayhan Kazak, hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Çöp kamyonunun sürücüsü F.A., jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.