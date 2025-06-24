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Belediye işçisine saldıran 2 genç kız tutuklandı! Fırça sapıyla vurup motosikletini devirdiler: O anlar kamerada

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#Darp#İzmir#Haber
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2025 15:41

İzmir’in Balçova ilçesinde, belediye çalışanı Mustafa Ç.’ye saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan Simge K. (17) ve Tuana B. (17), tutuklandı. Olay anı, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Ata Caddesi’nde meydana geldi. Balçova Belediyesi çalışanı Mustafa Ç. ile Simge K. ve Tuana B. arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Belediye işçisine saldıran 2 genç kız tutuklandı Fırça sapıyla vurup motosikletini devirdiler: O anlar kamerada

Tartışmanın büyümesiyle taraflardan biri Mustafa Ç.'ye temizlik fırçasının sapıyla vururken, diğeri ise motosikletini düşürüp, üzerindeki malzemeleri tekmeledi. Kavgayı ayırmak isteyenlere de engel olan ikili, bir kadını itip yere düşürdü, başka kadını ise tekmeledi.

Belediye işçisine saldıran 2 genç kız tutuklandı Fırça sapıyla vurup motosikletini devirdiler: O anlar kamerada

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Yaralanan Mustafa Ç., sağlıkçılar tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavisinin ardından taburcu edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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Belediye işçisine saldıran 2 genç kız tutuklandı Fırça sapıyla vurup motosikletini devirdiler: O anlar kamerada

Öte yandan olay anı, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Belediye işçisine saldıran 2 genç kız tutuklandı Fırça sapıyla vurup motosikletini devirdiler: O anlar kamerada

Belediye işçisine saldıran 2 genç kız tutuklandı Fırça sapıyla vurup motosikletini devirdiler: O anlar kamerada

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#Darp#İzmir#Haber

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