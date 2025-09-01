Belediye işçileri kadroya geçmelerini davul-zurna ile kutladı

Haberin Devamı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki çeşitli birimlerde görev yapan ve her 6 ayda bir sözleşmeleri yenilenen 118 geçici işçi, alınan kararla daimi kadroya geçirildi. İş güvencesine kavuşacaklarını öğrenen işçiler, belediye binası önünde toplanarak müjdeli haberi halaylarla kutladı.

İşçilerin sevinç gösterileriyle karşılanan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, yıllardır çözülemeyen bir sorunu çözüme kavuşturduklarını belirterek, “Bir kangren olmuş sorunu daha çözüyoruz. Biz hiçbir zaman söz vermedik; ‘İnşallah, bakacağız, çalışacağız’ dedik. Bugün de o sözü yerine getirdik" dedi.

Yıllardır kadro bekleyen işçiler, alınan karar nedeniyle Başkan Gülpınar’a teşekkür etti.