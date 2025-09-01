×
HABERLERGündem Haberleri

Belediye işçileri kadroya geçmelerini davul-zurna ile kutladı

Güncelleme Tarihi:

#Kadro#Şanlıurfa#Daimi Kadro
Belediye işçileri kadroya geçmelerini davul-zurna ile kutladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2025 16:54

Şanlıurfa’da 6 aylık geçici statüde çalışan işçiler, daimi kadroya geçmelerini davul-zurna eşliğinde halay çekerek kutladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki çeşitli birimlerde görev yapan ve her 6 ayda bir sözleşmeleri yenilenen 118 geçici işçi, alınan kararla daimi kadroya geçirildi. İş güvencesine kavuşacaklarını öğrenen işçiler, belediye binası önünde toplanarak müjdeli haberi halaylarla kutladı.

İşçilerin sevinç gösterileriyle karşılanan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, yıllardır çözülemeyen bir sorunu çözüme kavuşturduklarını belirterek, “Bir kangren olmuş sorunu daha çözüyoruz. Biz hiçbir zaman söz vermedik; ‘İnşallah, bakacağız, çalışacağız’ dedik. Bugün de o sözü yerine getirdik" dedi.

Yıllardır kadro bekleyen işçiler, alınan karar nedeniyle Başkan Gülpınar’a teşekkür etti.

