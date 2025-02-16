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Belediye işçileri iş bıraktı, sokaklarda çöp yığınları oluştu

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#Çöp#Aydın#Efeler
Belediye işçileri iş bıraktı, sokaklarda çöp yığınları oluştu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2025 15:43

Aydın'da, Efeler Belediyesi iştiraki EFEBEL şirketi çalışanlarının başlattıkları iş bırakma eylemi nedeniyle çöp toplama hizmetleri aksadı.

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Efeler Belediyesinin Ovaeymir Mahallesi'ndeki temizlik işleri şantiyesi önünde toplanan işçiler adına açıklama yapan DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Sibel Özhan, çalışanların emeğinin karşılığını alamadığını savundu.

Belediye işçileri iş bıraktı, sokaklarda çöp yığınları oluştu

İşçiler olarak her zaman Aydın halkının yanında olduklarını belirten Özhan, "Aydın'ın her metrekaresini temizleyerek, emeğimizin gücünü verdik. Sizlerden şunu istiyoruz: Burada gördüğünüz kardeşleriniz Aydın halkının kardeşleri, sizlerden isteğimiz bu kardeşlerinize destek olmanız." dedi.

Belediye işçileri iş bıraktı, sokaklarda çöp yığınları oluştu

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Dün itibarıyla 8 bin lira maaş aldıklarını öne süren Özhan, "Emeğimizin karşılığını alamadık, burada çalışan arkadaşlarımız 3-4 aydır izin kullanmıyorlar. Yaz kış demeden görevlerini yerine getiriyorlar ama maaşlarını alamıyorlar." diye konuştu.

Belediye işçileri iş bıraktı, sokaklarda çöp yığınları oluştu

Temizlik işçilerinin eylemi nedeniyle ilçedeki bazı mahallelerde konteynerler ve çevresinde çöp yığınları oluştu.

Belediye işçileri iş bıraktı, sokaklarda çöp yığınları oluştu

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Efeler Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ise işçilerin grev kararının hukuka aykırı olduğu savunuldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Efeler Belediyesi, vatandaşların mağdur olmaması için tüm birimlerini harekete geçirerek temizlik çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı 18 çöp kamyonu, grevin ilk saatlerinden itibaren sahaya çıkarak çöp toplama işlemlerini aralıksız devam ettiriyor. Belediye ekipleri, kent genelinde hijyenin sağlanması için özveriyle çalışırken, vatandaşların günlük yaşamlarını olumsuz etkileyecek herhangi bir aksaklığın yaşanmasına izin vermiyor."

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Belediye işçileri iş bıraktı, sokaklarda çöp yığınları oluştu

Aydın'da, Efeler Belediyesi iştiraki EFEBEL şirketi çalışanları, maaşlarının bir kısmı ve sosyal haklarının ödenmediği gerekçesiyle dün iş bırakma eylemi başlatmıştı.

Belediye işçileri iş bıraktı, sokaklarda çöp yığınları oluştu

Belediye işçileri iş bıraktı, sokaklarda çöp yığınları oluştu

Belediye işçileri iş bıraktı, sokaklarda çöp yığınları oluştu

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#Çöp#Aydın#Efeler

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