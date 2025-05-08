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Belediye işçileri greve gitti, tüm kentte çöp yığınları oluştu

Güncelleme Tarihi:

#Grev#İzmir#Konak
Belediye işçileri greve gitti, tüm kentte çöp yığınları oluştu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2025 14:52

İzmir'in merkez Konak ilçesinde belediye işçilerinin greve gitmesi sonrası biriken çöp yığınları ve kötü koku tepkilere neden oluyor.

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Konak Belediyesine bağlı Merbel AŞ ile DİSK'e bağlı Genel İş 5 Nolu Şube arasında 11. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle işçilerin dün başlayan grevi sürüyor.

Belediye işçileri greve gitti, tüm kentte çöp yığınları oluştu

İşçilerin iş bırakma kararı sonrası temizlik hizmetlerinde de aksamalar yaşandı.

Belediye işçileri greve gitti, tüm kentte çöp yığınları oluştu

Çöplerin toplanmaması nedeniyle sokaklarda çöp yığınları ve kötü koku oluştu. Biriken çöplerin kaldırım ve yollara taştığı gözlemlendi.

Belediye işçileri greve gitti, tüm kentte çöp yığınları oluştu

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Birçok cadde ve sokakta atıkların yol boyunca biriktiği görüldü.

Belediye işçileri greve gitti, tüm kentte çöp yığınları oluştu

İlçe halkı grev nedeniyle iki gündür çöplerin biriktiğini belirterek, sorunun çözülmesini istedi.

Belediye işçileri greve gitti, tüm kentte çöp yığınları oluştu

Belediye işçileri greve gitti, tüm kentte çöp yığınları oluştu

Belediye işçileri greve gitti, tüm kentte çöp yığınları oluştu

Belediye işçileri greve gitti, tüm kentte çöp yığınları oluştu

 

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#Grev#İzmir#Konak

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